L’Orfeó Nova Solsona proposa un viatge en el concert de Nadal
El concert del 25 de desembre proposa un recorregut per les tradicions nadalenques d’arreu del món amb cançons en dotze idiomes
L’Orfeó Nova Solsona celebrarà el Nadal amb una proposta musical singular que convida el públic a recórrer diferents tradicions nadalenques d’arreu del món. El concert, titulat Diari de viatge, tindrà lloc el dijous 25 de desembre, a les vuit del vespre, a la Catedral de Solsona.
La formació coral presentarà un muntatge inèdit articulat a partir d’un relat narratiu escrit per Anna Montraveta, que serà interpretat per Paula Jané, amb l’acompanyament de diversos músics. El programa inclou cançons en dotze idiomes i dibuixa un recorregut musical que passa per diferents punts del món, com Occitània, França, Itàlia, Àustria, Ucraïna, Romania, l’Orient Mitjà, l’Amèrica del Sud, els Estats Units i Nigèria, abans de tornar a Catalunya per retrobar les tradicions de Nadal.
L’entrada al concert serà gratuïta per als socis de l’Orfeó, mentre que el públic general haurà d’abonar 10 euros, amb un preu reduït de 5 euros per als menors de 14 anys. Les entrades es poden adquirir a través del portal entradessolsones.com.
Més enllà del concert nadalenc, l’Orfeó Nova Solsona ha programat altres activitats durant les festes. El dissabte 20 de desembre, a les cinc de la tarda, oferirà un concert a la Residència Hospital Pere Màrtir Colomés, en una mostra de compromís social amb els usuaris del centre. Ja entrat el 2026, el divendres 2 de gener, a les set del vespre, l’entitat recuperarà la cantada tradicional de nadales pels carrers i places de Solsona, amb sortida des del portal del Castell.
Amb aquest conjunt de propostes, l’Orfeó Nova Solsona reafirma la seva vinculació amb la vida cultural de la ciutat i convida la ciutadania a viure unes festes de Nadal marcades per la música i la tradició.
