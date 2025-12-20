"El pressupost del Carnaval de Solsona toca els 400.000 euros"
L'Associació responsable de la festa renova el conveni amb l'Institut d'Estudis Ilerdencs que li aporta 20.000 euros anuals
L’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) ha aprovat un conveni de col·laboració amb l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona per donar suport econòmic a l’organització i difusió de la festa durant els pròxims tres anys. L’acord, validat pel Consell Rector de l’IEI preveu una subvenció directa de 60.000 euros repartida entre els exercicis 2025, 2026 i 2027.
Solsona compta cada any amb un pressupost aproximat de 400.000 euros per celebrar el seu emblemàtic Carnaval, una de les festes més grans de la comarca, amb una gran diversitat d’actes i activitats. Aquest any, el conveni amb les institucions es manté sense canvis, seguint la línia de renovació habitual.
Segons Àlex Vilanova, president de l’Associació del Carnaval de Solsona, el conveni amb l'Institut d'Estudis Ilerdencs no ha estat negociat de manera nova, sinó que s’ha renovat automàticament com en anys anteriors. “No és una renovació nova ni renegociada, sinó que s’ha anat renovant”, explica. Aquest acord "ens aporta 20.000 euros dins del pressupost global”, afegeix Vilanova, destacant que una xifra semblant també prové de l’Ajuntament de Solsona. El Consell Comarcal també hi fa aportacions com altres institucions públques. El gran gruix del pressupost de la festa prové, però, del sector privat.
Així, el gruix principal dels recursos econòmics no depèn només de les institucions. “El gruix més gran ve de les entrades dels actes, de la programació, del marxandatge que venem i d’altres ingressos vinculats a l’organització de la festa”, apunta Vilanova. Aquesta combinació fa que el model econòmic del Carnaval sigui diversificat. “Una mica de tot arreu”, afegeix.
El responsable de l'entitat destaca que, tot i ser un pressupost elevat, reflecteix la magnitud i la complexitat de la celebració, que mobilitza centenars de participants i atrau visitants de tota la comarca i el país. La mescla d’aportacions institucionals i ingressos propis permet mantenir la festa amb un nivell d’excel·lència i varietat que és marca de la tradició del Carnaval de Solsona.
El conveni amb l'IEI estableix una aportació anual de 20.000 euros destinada a cobrir despeses de producció i comunicació vinculades als actes culturals del Carnaval. Es tracta de despesa corrent, estrictament necessària per al desenvolupament de les activitats i ajustada a les condicions fixades en l’acord.
Amb aquesta col·laboració, l’IEI vol reforçar la consolidació i la projecció d’una de les festes populars més singulars i representatives de Catalunya. El suport econòmic es justifica pel valor cultural i patrimonial del Carnaval de Solsona, considerat un element clau del patrimoni immaterial i un motor de cohesió social i promoció cultural del territori.
Des de l’IEI, entitat vinculada a la Diputació de Lleida, es remarca la voluntat d’impulsar la cultura com a bé compartit, en col·laboració amb els ens locals i les entitats culturals. En aquest marc, el conveni amb el Carnaval de Solsona s’emmarca en les funcions de suport i foment d’activitats culturals d’interès general.
L’Associació de Festes del Carnaval de Solsona, creada el 1983, és l’encarregada d’organitzar una celebració amb més de cinquanta anys de trajectòria moderna i arrels documentades des del segle XVI. Recuperat l’any 1971, el Carnaval s’ha consolidat com un referent identitari gràcies a actes emblemàtics com la Penjada del Ruc, l’arribada del Rei Carnestoltes o el Carnaval Infantil, amb una organització basada en el voluntariat i una forta implicació del teixit associatiu local.
El conveni reconeix el caràcter singular del Carnaval de Solsona i el seu impacte cultural i turístic, i garanteix recursos per assegurar-ne la continuïtat i la difusió en els propers anys.
