Els valors a través de les cançons: Solsona redorda Xesco Boix
Una exposició a la biblioteca Carles Morató repassa el llegat del músic i pedagog i el reivindica com a eina educativa
Solsona recupera el llegat del músic i pedagog Xesco Boix amb l’exposició itinerant Xesco Boix encara canta!, que es podrà visitar del 22 de desembre al 24 de gener a la Biblioteca Carles Morató. La mostra, instal·lada al saló de les Homilies d’Organyà, obrirà portes el dia 22 i s’inaugurarà oficialment el 30 de desembre, a les sis de la tarda, amb la participació de la mestra Roser Fons i l’actuació musical de la formació IaiaKumb.
La proposta, creada amb motiu del 40è aniversari de la mort de Boix, posa en valor la figura d’un dels grans referents de la música popular i de l’educació musical al país. L’exposició arriba a la capital del Solsonès coorganitzada per la Comissió Exposició Xesco Boix, la Biblioteca Carles Morató i Òmnium Solsonès.
El recorregut expositiu reivindica el caràcter pacífic i compromès del músic, així com la seva tasca incansable a les escoles per normalitzar l’educació musical i apropar el folk i la cançó d’infantil a diverses generacions. Moltes de les peces que va popularitzar han perdurat en el cançoner popular català.
A més de recordar la seva trajectòria, la mostra vol despertar la curiositat del públic jove i donar a conèixer altres animadors culturals que, ahir i avui, han seguit el seu llegat. Amb aquesta iniciativa, la ciutat reafirma el seu homenatge a una figura clau de la cultura catalana i subratlla el valor de la música popular com a eina cultural i pedagògica.
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- Un expert de Manresa en accessoris per a cotxes llança aquesta alerta sobre la balisa V16: 'Per garantir la seguretat...
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El narcicista maligne és el més perillós
- La soledat no desitjada per Nadal: «M’agradaria celebrar-ho amb els meus fills, però sembla que no existeixo per a ningú»
- La Generalitat publica un mapa digital per donar a conèixer 615 comerços centenaris de Catalunya