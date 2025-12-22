La incineració també s'estén als pobles petits: els veïns de Pinell demanen un columbari
La nova tendència entre els joves i la falta d'espai als cementiris que situa la cremació en ja el 52% dels traspassos empeny l'Ajuntament a satisfer la petició de les famílies i construir un nou àmbit al cementiri
La tendència creixent a les ciutats i entre les noves generacions d’incinerar i no enterrar els difunts arriba també als pobles petits. L’Ajuntament de Pinell de Solsonès ha portat a terme la construcció d’un columbari al cementiri de Sant Climenç, oferint així una alternativa moderna i adaptada a les noves preferències funeràries.
Les obres han consistit en un columbari amb capacitat per a 12 unitats, organitzades en quatre monòlits, que permetran conservar les cendres dels difunts de manera ordenada i respectuosa. A més, s’han realitzat millores complementàries a l’entorn: arranjament del parterre de l’arbre, col·locació d’un banc i renovació del paviment, contribuint a fer del cementiri un espai més acollidor i cuidat.
El cost total de l’actuació ha estat de 17.207,64 €, finançat parcialment amb un ajut de 17.183,00 € del Pla de Cooperació Municipal de la Diputació de Lleida, destinat a inversions en matèria de salut. Des de l’Ajuntament es destaca que aquest projecte no només dona resposta a una necessitat pràctica, sinó que també ofereix una solució digna i adequada per a les cendres de les persones difuntes.
L’alcalde de Pinell de Solsonès, Benjamí Puig, ha explicat que la construcció del nou columbari al cementiri de Sant Climenç respon a una demanda creixent de la població local. Segons Puig, l’augment de les sol·licituds es va produir especialment després de la pandèmia, amb famílies que demanaven un espai per a la incineració dels seus difunts. “És una manera d’avançar-nos a la tendència que cada dia guanya més força, també entre els veïns dels pobles petits”, ha destacat l’alcalde.
Puig assenyala que, tradicionalment, l’enterrament era la pràctica predominant al municipi, però que la demanda de cremació comença a consolidar-se. “Notem que cada vegada més famílies es decanten per la incineració i fins i tot ja tenim peticions concretes que hem hagut d’atendre”, ha indicat.
El municipi de Pinell de Solsonès compta amb 192 veïns empadronats i no registra segones residències. Això fa que la construcció del columbari estigui dirigida principalment a les famílies residents, garantint un servei adaptat a les necessitats locals. L’espai disposa de dotze nínxols i està pensat per oferir una solució digna i ordenada per a la custòdia de les cendres en un entorn respectuós i acollidor.
Ja en més de la meitat de les cerimònies
La incineració s’ha consolidat com una pràctica predominant entre els serveis funeraris a Catalunya, seguint un canvi de model que ha anat augmentant de manera constant en els darrers anys. Segons l’informe del sector funerari de 2024 elaborat per l’Associació d’Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya, les incineracions van representar el 51,8 % dels 58.437 serveis prestats en aquest any, superant per primera vegada la meitat dels serveis i incrementant la seva proporció respecte anys anteriors. Aquesta evolució reflecteix una preferència creixent per la cremació com a destí final dels difunts a la regió. La Vanguardia+1
Aquest canvi s’explica per diversos factors, entre ells el cost creixent dels enterraments tradicionals i la recerca de solucions més sostenibles i adaptades a la mobilitat i estil de vida contemporanis. Les dades indiquen que aquesta opció ha anat guanyant pes de manera gradual, amb més de la meitat de les famílies catalanes escollint ja la crema i gestió de cendres davant de l’enterrament. La Vanguardia
Amb la construcció del columbari de Sant Climenç, Pinell de Solsonès s’adapta a aquesta realitat social i ofereix als veïns un servei que respon a les noves preferències, garantint alhora un espai digne i ordenat per a la conservació de les cendres en un entorn conciliador i respectuós.
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Aquests són els animals que pots veure lliures al riu Cardener al seu pas per Manresa
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- La perfumeria Regina abaixa la persiana: «És la història de la nostra família»
- Un turisme pateix una sortida de via a la carretera de Vic de Manresa
- Rescaten un grup d'adolescents i monitors que s'han vist sorpresos per una allau a Meranges
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El narcicista maligne és el més perillós