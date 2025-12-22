Solsona inicia la reurbanizació del carrer Nou, estratègic per l'accés al nucli antic
La reforma d’un dels últims carrers pendents del centre millorarà l’accés a la principal bossa d’aparcament i al Portal del Castell
Les obres d’urbanització del tram superior del carrer Nou de Solsona comencen aquesta setmana, marcant la remodelació d’un dels últims carrers del centre que encara quedava pendent. L’actuació, que s’allargarà fins al primer trimestre del 2026, té un caràcter estratègic ja que aquest vial dona accés a la bossa d’aparcament més cèntrica de la ciutat i queda a tocar del Portal del Castell, un dels punts d’entrada principals al nucli antic.
El tram a urbanitzar té 85 metres lineals i una superfície total de 1.015 metres quadrats, comprès entre els entroncaments amb els carrers del Bisbe Vidal i Barraquer i Vall Fred. La nova configuració del carrer Nou inclou una amplada total d’onze metres: dos metres de vorera al costat de l’edifici plurifamiliar acabat aquest any (Fent Camí), quatre metres de carril de circulació en un únic sentit, dos metres destinats a estacionament en línia i tres metres més de vorera tocant el Camp del Serra.
Aprofitant la intervenció, també es renovarà l’accés principal al Camp del Serra amb la retirada de l’antiga plataforma de contenidors soterrats i la reordenació de l’espai, molt concorregut i cèntric. Aquesta actuació busca millorar la funcionalitat i la seguretat de la zona, així com adequar-la al trànsit de vianants i vehicles.
Durant les obres, el trànsit es tallarà a l’altura del carrer d’Adolf Mas en direcció a la part superior del carrer Nou, afectant especialment els veïns amb garatge a l’edifici recent construït, que no podran accedir a l’aparcament mentre duri la intervenció. Els treballs començaran amb moviment de terres i anivellament de la calçada, seguits de la canalització de serveis com aigües pluvials, baixa tensió, aigua potable i telecomunicacions. Finalment, es pavimentaran les voreres amb panot gris antilliscant, s’instal·laran fanals i mobiliari urbà i s’asfaltarà la calçada.
El projecte, redactat pels serveis tècnics municipals, compta amb un pressupost de 131.144 euros. El finançament serà assumit en un 72,2 % per l’Ajuntament de Solsona i la resta per l’empresa promotora Proimcress, que també s’encarregarà de l’execució de l’actuació després d’igualar l’oferta de la constructora que havia presentat la proposta més avantatjosa. Aquesta intervenció completa la transformació del carrer Nou, millorant l’accessibilitat i la funcionalitat d’un dels punts més emblemàtics del centre històric.
