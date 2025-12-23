Junts pel Solsonès fa pinya per Nadal i pren força pels pròxims reptes electorals
La formació reuneix càrrecs institucionals i militància en el tradicional dinar i mostra la seva presència territorial
Junts per Catalunya al Solsonès ha celebrat el seu tradicional dinar de Nadal, una trobada que s’ha consolidat com un espai de convivència, cohesió i projecció política de la formació a la comarca. L’acte ha reunit alcaldes, regidors, diputats, militants i simpatitzants de Junts, reforçant el vincle entre el partit i el territori en un moment polític clau.
La trobada ha comptat amb la presència destacada de Salvador Vergés, portaveu de Junts per Catalunya al Parlament de Catalunya, i d’Isidre Gavín, diputat de Junts al Congrés dels Diputats, així com de la diputada al Parlament i presidenta de Junts a la Vegueria de les Terres de Lleida, Anna Feliu, i del diputat al Parlament Jordi Fàbrega. Una representació institucional que evidencia el pes i la centralitat del Solsonès dins l’estratègia territorial del partit.
Repàs a l'actualitat comarcal, nacional i estatal
L’alcalde de Pinós, Xavier Vilalta, ha estat l’encarregat de donar la benvinguda als assistents, posant en valor la tasca que duu a terme el consistori municipal i destacant especialment l’impacte positiu dels fons Next Generation, que han permès captar una inversió de prop de 2 milions d’euros per al municipi. Una mostra de com la bona gestió municipal i la defensa dels interessos locals es tradueixen en oportunitats reals per al món rural.
En la seva intervenció, Isidre Gavín ha centrat el seu discurs en el context polític estatal, marcat pel desgavell institucional. En aquest escenari, ha remarcat el paper de Junts al Congrés com a força decisiva per defensar els interessos de Catalunya, aconseguint mesures com la congelació de la quota dels autònoms, iniciatives legislatives en matèria de multireincidència i ocupacions, la pròrroga del sistema de facturació Verifactu per facilitar l’adaptació de les petites i mitjanes empreses, o el traspàs de competències de secretaris i interventors a la Generalitat.
Per la seva banda, Salvador Vergés ha fet una valoració crítica de la gestió de l’actual Govern de la Generalitat, assenyalant la manca de defensa de la nació i de la llengua catalana i la subordinació política tant al PSOE com als Comuns. També ha volgut reivindicar el paper històric dels caçadors al país, un col·lectiu sovint criminalitzat però clau en la protecció del territori, especialment davant amenaces com la pesta porcina africana, amb possibles conseqüències greus per al sector primari i el món rural. Vergés ha conclòs la seva intervenció amb la mirada posada en el futur, expressant el desig que el 2026 sigui l’any del retorn del president Puigdemont i de la resta d’exiliats.
