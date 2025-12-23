Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La primera bona nevada al Solsonès rellança la temporada a Port del Comte

L’estació acumula més de 30 centímetres de neu i activa els treballs per obrir totes les pistes per aquestes festes

L'estació de Port del Comte aquest dilluns

L'estació de Port del Comte aquest dilluns / PORT DEL COMTE

Miquel Spa

Miquel Spa

Port del Comte

La primera gran nevada de la temporada ha arribat a Port del Comte i ha activat l’inici de l’esquí amb tot el seu potencial al Solsonès. L’estació ha acumulat més 15 i 25 centímetres de neu nova aquest dilluns i la precipitació es manté, fet que ha permès intensificar els treballs de preparació de les pistes amb l’objectiu d’obrir més sectors a partir de demà.

Les màquines trepitjaneu treballen per consolidar la base i facilitar l’obertura progressiva del domini esquiable. Aquesta nevada arriba després d’un inici de temporada amb poca activitat a les pistes i coincideix amb un augment de l’afluència prevista els caps de setmana i durant el període de festes.

Port del Comte se situa entre els 1.700 i els 2.400 metres d’altitud i disposa d’uns 40 quilòmetres de pistes, distribuïdes en diversos sectors. L’estació ofereix espais per a l’esquí alpí, zones per a debutants i serveis complementaris orientats al públic familiar.

Des de la direcció de l’estació s’assenyala que la situació meteorològica d’aquest any és diferent de la de la temporada passada, marcada per la sequera. Segons explica el seu director, Albert Estella, l’hivern anterior va estar condicionat per l’absència de moviments meteorològics destacats, mentre que enguany el temps es presenta més variable, amb episodis de fred i precipitacions.

Malgrat la incertesa pròpia de l’inici de temporada, la direcció es mostra moderadament optimista per l’evolució del temps durant la tardor i confia que el patró de fred i nevades es mantingui al llarg de l’hivern. Pel que fa als esquiadors amb més experiència, l’estació preveu ampliar l’obertura de pistes a mesura que les condicions ho permetin, amb l’objectiu d’anar activant progressivament tot el domini esquiable si les nevades i la producció de neu ho fan possible.

