Bisbe de Solsona: "això no va tan sols d'esperit nadalenc i compres"
Francesc Conesa crida a viure unes festes centrades en l’esperança, la fe i el sentit profund del naixement de Jesús, més enllà del consum i l’ambient
El bisbe de Solsona, Francesc Conesa, ha adreçat el seu missatge de Nadal als feligresos de la diòcesi amb una crida clara a anar més enllà de l’ambient festiu i del consum. En la seva carta pastoral, alerta que el Nadal “no és tan sols bons sentiments ni molt menys consisteix a consumir sense fre”, sinó que és, sobretot, una celebració d’esperança i d’agraïment per l’amor de Déu fet Jesús. Conesa convida els fidels a viure aquestes dates com un temps per redescobrir el sentit profund del naixement del Messies i per convertir-se en transmissors d’aquesta esperança enmig de la societat actual.
El text íntegre de la carta del bisbe de Solsona, Francesc Conesa, amb motiu del Nadal:
“Benvolguts diocesans:
El poeta francès Charles Péguy, un home profundament creient, descrivia l'esperança com una nena petita, que dona la mà a les seves germanes, la fe i la caritat, encara que en realitat és ella qui les porta, perquè sense esperança no és possible creure ni estimar. En un preciós poema va escriure: «L'esperança és una nena petita de no-res, que va venir al món el dia de Nadal.»
Efectivament, amb el naixement de Jesús ha nascut l’esperança per a tota la humanitat. Déu no s'ha oblidat de nosaltres: no ens ha abandonat al domini de la mort, sinó que s'ha compadit de nosaltres i ens ha estès la mà, perquè els qui el busquessin el poguessin trobar (cf. Pregària Eucarística IV). El Messies esperat pel poble d'Israel va venir al món el dia de Nadal. El Redemptor del gènere humà va néixer en un humil portal a Betlem, d’una jove parella, Josep, el fuster, i Maria, la natzarena.
Celebrar el seu naixement ens omple de vida, perquè ens dona la seguretat que Déu ens estima fins al punt de compartir la nostra existència i fer-se un de nosaltres, semblant en tot a nosaltres, menys en el pecat (cf. GS 22). Amb el profeta podem dir: caminàvem en la fosca, però hem vist una gran llum (cf. Is 9,2), que il·lumina tot el camí de la nostra vida. A Betlem ha nascut «el sol que ve del cel» i que il·lumina els qui viuen a la fosca i a les ombres de la mort i guia els nostres passos per camins de pau (cf. Lc 1,78-79).
Hem de ser transmissors d'aquesta esperança. Moltes persones no s'han assabentat que Nadal no és tan sols bons sentiments ni molt menys consisteix a consumir sense fre, sinó que Nadal és sobretot un cant d'acció de gràcies a l'amor de Déu. A tots hem de contagiar l'alegria que sentim aquests dies i anunciar-los la bona notícia que ens ha nascut un Salvador, que és el Messies, el Senyor (cf. Lc 2,11). Als braços de Maria i de Josep també avui podem trobar-hi l'Esperat dels pobles i nacions.
El poema de Péguy continua dient que «aquesta nena petita de no-res, tota sola, portant les altres, és la que travessarà els mons acomplerts», i afegeix: «com l'estrella va conduir els tres reis des de l’extrem de l'Orient cap al bressol del meu Fill, així una flama tremoladissa, l'esperança, tota sola, conduirà les virtuts i els mons».
Feliç i sant Nadal”.
La carta del bisbe posa l’accent en la dimensió espiritual d’aquestes festes i apel·la a viure el Nadal com un temps de fe, de compromís i de transmissió d’un missatge d’esperança col·lectiva.
