Creativitat als aparadors: Solsona premia un trencanous i un homenatge a Gaudí al concurs de Nadal
Els premis distingeixen als comerços Mans i mànigues amb 300 euros, Jordi Vilar amb 200 i la joieria Ester amb 150 euros
Els aparadors del divuitè Concurs de Nadal de Solsona han destacat per la creativitat i l’impacte visual. El primer premi ha estat per a la botiga Mans i mànigues, al número 48 del carrer del Castell, amb un aparador protagonitzat per un trencanous elaborat amb 242 cabdells de llana, un producte autèntic de la botiga. La responsable, Laura Juárez, explica que la idea era fugir de figures tradicionals com el Pare Noel i apostar per un disseny simple inspirat en un patró de punt de creu, combinat amb els productes de l’establiment.
El segon premi ha estat per a l’establiment de materials per a la construcció Jordi Vilar, al carrer de Sant Cristòfol, 2, amb un aparador inspirat en l’obra d’Antoni Gaudí, coincidint amb el centenari de la seva mort. Tate i Ton Casserras, responsables del muntatge, han reproduït la façana del Naixement de la Sagrada Família, fent especial atenció a la llum i a la simbologia espiritual de l’arquitectura de Gaudí, i han emulat l’arxiconegut trencadís modernista.
El tercer premi ha reconegut la joieria Ester, al número 3 del mateix carrer, amb un aparador naturalitzat amb branques d’avet reals, creant un arbre de Nadal que exhibeix les joies de l’establiment.
Els tres establiments han rebut les valoracions més altes de la Comissió de Reis, que enguany ha repetit com a jurat entre els 29 participants del concurs organitzat per l’Ajuntament de Solsona a través de l’Agència de Desenvolupament Local. Segons la comissió, la deliberació ha estat complicada pel nivell i la creativitat dels concursants, amb puntuacions molt ajustades.
Els guardonats han conegut el veredicte en una trobada amb el regidor de Desenvolupament Local, Ramon Montaner, acompanyat de Laura Juárez, Maite Balaguer (en representació de Jordi Vilar), i Isis Ester i Laura Villaró (de la joieria Ester). Montaner ha posat en valor la implicació dels trenta establiments participants, que contribueixen a dinamitzar els carrers de Solsona durant les festes i reforcen el consum de proximitat.
Els aparadors guanyadors combinen originalitat, producció pròpia i referències culturals, reforçant el paper del comerç local com a atractiu visual i social per a la ciutat.
