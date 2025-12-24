Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

SolCar, la nova eina d'informació socioeconòmica del Solsonès i Cardona

L’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar) ha posat en funcionament un observatori de dades locals

Jordi Amat és el tècnic de l’Adlsolcar que treballa les dades socioeconòmiques

Jordi Amat és el tècnic de l'Adlsolcar que treballa les dades socioeconòmiques / ADSOLCAR

Miquel Spa

Miquel Spa

L’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar) ha posat en funcionament l’Observatori de dades SolCar, una nova eina digital que permet consultar de manera visual i interactiva els principals indicadors socioeconòmics del Solsonès i Cardona. El projecte neix amb la voluntat de facilitar la presa de decisions en l’àmbit del desenvolupament local i d’apropar la informació estadística tant als responsables tècnics i polítics com al conjunt de la ciutadania.

L’Observatori integra dades clau relacionades amb l’evolució i l’estructura de la població, el mercat de treball, l’activitat econòmica, els comptes de cotització, les afiliacions i les contractacions, així com indicadors de renda i ocupació. L’objectiu és oferir informació rellevant i actualitzada en un únic entorn digital, evitant la dispersió de dades en diferents fonts oficials. Les dades provenen, entre d’altres, de l’Idescat, l’Observatori del Treball i Model Productiu i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).

A banda dels indicadors de context socioeconòmic, l’eina incorpora també dades estratègiques i operatives vinculades a l’activitat de la mateixa Agència. En aquest sentit, permet fer el seguiment de les actuacions desenvolupades els darrers anys a través del Servei Connectem i el Punt Empresa, especialment en àmbits com la contractació, la formació, l’estimulació empresarial o l’estructura econòmica del territori.

Una de les principals singularitats de l’Observatori és la possibilitat d’analitzar la informació per municipis i àmbits territorials —Solsona, Cardona, el Solsonès i el territori SolCar— i, alhora, oferir una lectura agregada del Solsonès i Cardona. Aquesta visió conjunta no està disponible en les fonts estadístiques oficials habituals i aporta un valor afegit a l’anàlisi territorial.

L’Observatori de dades SolCar és un projecte viu, que s’anirà actualitzant i perfeccionant de manera continuada. Des de l’Adlsolcar es preveu programar sessions formatives per facilitar-ne l’ús. Les persones interessades poden reservar plaça escrivint al correu electrònic jordi.amat@adlsolcar.cat.

L’eina ha estat creada pel tècnic d’estudis i anàlisi de dades de l’Agència, Jordi Amat, i desenvolupada amb Power BI. Es pot consultar lliurement a través del web de l’Adlsolcar, a l’adreça https://www.adlsolcar.cat/observatori/observatori-solcar/. El projecte està finançat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local.

