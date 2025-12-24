SolCar, la nova eina d'informació socioeconòmica del Solsonès i Cardona
L’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar) ha posat en funcionament un observatori de dades locals
L’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar) ha posat en funcionament l’Observatori de dades SolCar, una nova eina digital que permet consultar de manera visual i interactiva els principals indicadors socioeconòmics del Solsonès i Cardona. El projecte neix amb la voluntat de facilitar la presa de decisions en l’àmbit del desenvolupament local i d’apropar la informació estadística tant als responsables tècnics i polítics com al conjunt de la ciutadania.
L’Observatori integra dades clau relacionades amb l’evolució i l’estructura de la població, el mercat de treball, l’activitat econòmica, els comptes de cotització, les afiliacions i les contractacions, així com indicadors de renda i ocupació. L’objectiu és oferir informació rellevant i actualitzada en un únic entorn digital, evitant la dispersió de dades en diferents fonts oficials. Les dades provenen, entre d’altres, de l’Idescat, l’Observatori del Treball i Model Productiu i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).
A banda dels indicadors de context socioeconòmic, l’eina incorpora també dades estratègiques i operatives vinculades a l’activitat de la mateixa Agència. En aquest sentit, permet fer el seguiment de les actuacions desenvolupades els darrers anys a través del Servei Connectem i el Punt Empresa, especialment en àmbits com la contractació, la formació, l’estimulació empresarial o l’estructura econòmica del territori.
Una de les principals singularitats de l’Observatori és la possibilitat d’analitzar la informació per municipis i àmbits territorials —Solsona, Cardona, el Solsonès i el territori SolCar— i, alhora, oferir una lectura agregada del Solsonès i Cardona. Aquesta visió conjunta no està disponible en les fonts estadístiques oficials habituals i aporta un valor afegit a l’anàlisi territorial.
L’Observatori de dades SolCar és un projecte viu, que s’anirà actualitzant i perfeccionant de manera continuada. Des de l’Adlsolcar es preveu programar sessions formatives per facilitar-ne l’ús. Les persones interessades poden reservar plaça escrivint al correu electrònic jordi.amat@adlsolcar.cat.
L’eina ha estat creada pel tècnic d’estudis i anàlisi de dades de l’Agència, Jordi Amat, i desenvolupada amb Power BI. Es pot consultar lliurement a través del web de l’Adlsolcar, a l’adreça https://www.adlsolcar.cat/observatori/observatori-solcar/. El projecte està finançat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local.
