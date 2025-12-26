Ramon Albets: "El fet solsoní no es pot entendre sense la comarca sencera"
L'historiador que ha rebut el Premi Signum pel seu compromís amb el patrimoni cultural i històric de la comarca lloa la integritat del territori
«El fet solsoní no es pot entendre sense tenir el fet de la completesa comarcal». Així de categòric amb el fet comarcal es va mostrar Ramon Planes Albets en rebre el Premi Signum del Consell Comarcal del Solsonès, un guardó que reconeix trajectòries de rellevància en els àmbits cultural, social o històric del territori. L’historiador, natural de Solsona (1958), va rememorar els passatges de la seva infantesa que el van inspirar en la dedicació a la història, i va rebre l’aclamació d’un públic format per una setantena de persones.
Durant l’acte, la glosa de la trajectòria de Planes va anar a càrrec de Marcel·lí Coromines, Jordi Torner i Pedro Benjamín Ortiz, que van posar en valor tant la seva qualitat humana com professional, tot compartint anècdotes i vivències que van enriquir la vetllada. L’historiador ha dedicat més de quaranta anys a la recerca històrica i a la defensa del patrimoni cultural català i solsoní, amb més de 200 treballs publicats. La seva obra és considerada de referència en estudis sobre història econòmica i agrària, indústries rurals, història de l’art i protecció del patrimoni als Països Catalans.
Entre els llibres més destacats de Planes hi ha Un cop d’ull a la història de Solsona, il·lustrat per Pilarín Bayés, i L’Hospital d’en Llobera. Lectures d’història de Solsona, dedicat a l’edifici que actualment acull la seu del Consell Comarcal del Solsonès. Aquest reconeixement se suma a altres premis rebuts al llarg de la seva trajectòria, consolidant Planes com un historiador cabdal per a la comarca.
L’acte de lliurament del Premi Signum es va celebrar a la sala Francesca de Llobera de la seu comarcal, amb l’acompanyament musical de Montserrat Isanta i Belisana Ruiz, que van interpretar diverses cançons, i amb la presència del Ple comarcal i de nombrosos veïns que van voler homenatjar la trajectòria de l’historiador.
