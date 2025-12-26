El Solsonès i la Cerdanya acumulen significatius gruixos de neu
El dia de Nadal va deixar més de 15 centímetres a poblacions i a les zones inferiors de les pistes d'esquí i el Pirineu mostra els cims totalment blancs
Quan des de la Catalunya central es mira cap al nord les crestes del Pirineu i de cims del prepirineu apareixen absolutament nevats. Des de Port del Comte fins a la serralada del Cadí, tots els cims alts del Pirineu central estan ben blancs. Les precipitacions dels últims dies han deixat gruixos significatius i practicament cap incidència de pes.
La neu va deixar afectació en algunes carreteres del nord del país on cal portar cadenes, però sense incidències de pes. Els registres de neu més destacats han estat 21 cm a la Coma i la Pedra – 1.999 m (Solsonès), 16 cm al Cadí Nord - 2.143 m (Cerdanya), 10 cm Salòria - 2.451 m (Pallars Sobirà) i 13 cm Núria - 1.971 m (Ripollès). També 4 cm a Alfarà de Carles – 1.000 m (Baix Ebre), 2 cm a Falset – 383 m (Priorat), 2 cm a Arnes (Terra Alta) i 2 cm a Vielha e Mijaran –980 m (Vall d’Aran). I també es va veure pobles blancs com Gósol o Saldes, al Berguedà.
La previsió per avui també es de neu a les hores de més fred. Les zones més afectades, a part dels cims pirinencs podrien ser les poblacions a més de 600 m d'altitud de l’Anoia, Berguedà, Cerdanya, Conca de Barberà, Garrigues, Priorat, Ribera d’Ebre, Ripollès, Segarra i Terra Alta. La previsió d'anit és que la cota de neu oscil·lès entre els 400 i 600 metres a l'altiplà Central i Prepirineu occidental, els 300 metres al terç sud, i els 1.200 metres al Pirineu oriental.
Per avui es mantenen també les previsions de nevades, on el fenomen persistirà fins al migdia a la comarca de la Terra Alta i durant tot el dia al Prepirineu Occidental, especialment a la comarca del Ripollès. S’afegeixen les comarques de la Cerdanya i el Berguedà. Es poden acumular gruixos de més de 2 centímetres a cotes superiors als 400 metres. La cota de neu rondarà els 1.300 metres al Pirineu oriental i els 300 metres a la Terra Alta. Al Ripollès, s'acumularan més de 50 cm de neu nova per sobre de 2.000 metres.
Carreteres afectades
Les carreteres afectades pel temporal de neu dijous al vespre eren disset. Concretament, hi havia sis carreteres per les quals és obligatori circular amb cadenes, deu de les quals s'adverteix de la presència de neu i gel a la calçada i una tallada a causa del vent. A banda d'aquestes disset vies afectades, també cal destacar que s'ha reprès la circulació de trens al tram de Ripoll a Puigcerdà de la línia R3 de Rodalies, que aquest matí s'ha hagut d'interrompre per condicions meteorològiques adverses sense possibilitat d'organitzar servei alternatiu per carretera. Després de la represa, a les quatre de la tarda, Renfe informava que els combois circulaven fora de l'horari habitual.
A dos quarts de vuit del vespre les sis vies per les quals calia circular amb cadenes eren la C-28 entre Naut Aran i Alt Àneu, a la C-38 a Molló, a la C-462 entre Coma i la Pedra i Josa i Tuixén, a la C-563 a Josa i Tuixén, a l'N-260 entre Planoles i Guils de Cerdanya i a la pista asfaltada entre la GI-400 i Toses.
Pel que fa a les carreteres amb presència de neu o gel a la calçada, eren l'L-701 a Juncosa, l'L-911 entre Isona i Conca Dellà i Gavet de la Conca, a l'LP-4033b i l'LP-4033a a Bellver de Cerdanya, a l'LP-7013 entre la Pobla de Cérvoles i Ulldemolins, a l'LV-4036 a Lles de Cerdanya, a l'LV-4037 a Prullans, a l'LV.4241 entre Lladurs i Guixers, a l'LV-5052 a Vielha e Mijaran i a l'LV-5055 entre Vielha e Mijaran i Vilamòs.
L'única carretera tallada eran dijous a la nit, la BV-4024 entre Guardiola de Berguedà i Bagà, un tram de quatre quilòmetres, entre el 17 i el 21, afectat pel vent.
- Oriol Obradors, veí de Navàs que viu al Regne Unit: 'Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge
- Un vessament de 5.000 litres de gasoil al riu Llobregat afecta 12 municipis del Berguedà i el Bages
- Professora de ioga de Manresa: 'Molts s'apunten pel mal d'esquena, però acaben venint a classe perquè s'hi troben bé
- Nadal amb neu a Catalunya: la nevada deixa gruixos importants al Solsonès i la Cerdanya i també emblanquina l'altiplà de la Segarra i el prelitoral de Tarragona
- Catalunya viurà la festa de Nadal més turbulenta des del 2008, amb nevades i pluges abundants: On pot nevar a les comarques centrals?
- Maria Lluïsa Goset, de 99 anys, va canviar Barcelona per la Cerdanya pel fill: 'Internet està bé, però ha fet malbé la joventut
- Troben a Itàlia la Gina, la nena de 5 anys del Prat que el seu pare no va tornar a la mare
- La carretera B-420 que uneix el Berguedà i el Solsonès fa un pas endavant: s'obre al trànsit un nou tram reformat a Montmajor