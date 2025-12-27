Una mirada de gènere per reinterpretar el patrimoni local i fer visibles les dones del món rural
Una xerrada de Maria Garganté emmarcada en el projecte Territori de Masies amb Ulls de Dones proposa nous relats feministes i inclusius sobre la història i el territori de Torà
La xerrada posa el focus en la interpretació i recuperació del patrimoni local des d’una perspectiva de gènere, amb l’objectiu de revisar els relats tradicionals i fer visibles les aportacions de les dones al món rural. La proposta defensa una mirada feminista i inclusiva que incorpori al discurs patrimonial els usos quotidians del territori, les cures, el treball domèstic i comunitari i les relacions socials, elements sovint absents en la manera com s’ha explicat la història local.
Aquesta reflexió s’emmarca dins del projecte Territori de Masies amb Ulls de Dones, una iniciativa que promou noves lectures del patrimoni per construir relats més complets, diversos i representatius. A través de xerrades, rutes i espais de debat, el projecte vol enriquir la interpretació del territori i obrir-la a totes les veus que n’han format part.
La sessió anirà a càrrec de Maria Garganté, professora i historiadora de l’art, que oferirà eines i exemples pràctics per entendre com la perspectiva de gènere permet recuperar lectures oblidades del patrimoni i generar nous discursos més ajustats a la realitat social. La xerrada inclourà un col·loqui final obert a la participació del públic.
L’activitat compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Departament d’Igualtat i Feminisme, l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la Diputació de Lleida, i s’adreça a totes les persones interessades en el patrimoni, la història local i els estudis de gènere.
La xerrada tindrà lloc el dissabte 27 de desembre, a les 19.00 hores, al Casal de la Gent Gran de Torà. Per assistir-hi cal inscripció prèvia, que es pot fer a través del correu informacio@territoridemasies.cat o del telèfon 693 054 437.
