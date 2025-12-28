Maig: El mes dels nous recursos econòmics
ANUARI 2025: El Solsonès estrena el Hub Forestal de Catalunya
El centre d'innovació d'Olius tranforma la fusta local en nous productes i situa la comarca com un referent pel que fa a la recerca i la tecnologia
El 2025 ha quedat marcat al Solsonès per la posada en marxa del Hub Forestal de Catalunya, un centre situat a Olius que ha donat un nou impuls a la recerca i la innovació en el sector forestal. L’equipament, impulsat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, ha tingut com a objectiu principal donar valor a la fusta del territori i generar productes derivats que afavorissin la bioeconomia circular i la gestió sostenible dels boscos. La inauguració, celebrada amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, va posar de manifest la capacitat del centre per generar oportunitats econòmiques i consolidar la comarca com a referent en tecnologia forestal.
Durant l’any, el Hub Forestal ha centrat la seva activitat a transformar la fusta procedent de treballs forestals, ja sigui serrada o triturada, en productes destinats a la construcció industrialitzada. Aquesta línia de treball ha permès obrir nous mercats, impulsar la creació de prototips i dur a terme assajos preindustrials necessaris per a la certificació de productes. Alhora, el centre ha desenvolupat projectes vinculats a les plantes aromàtiques, medicinals i a la micologia, ampliant així les possibilitats de valorització dels recursos locals i contribuint a la diversificació econòmica del Solsonès.
Les instal·lacions, ubicades davant de l’Escola Agrària del Solsonès i construïdes amb fusta contralaminada del Pirineu, inclouen un laboratori, una unitat de proves i una planta de prototipatge, facilitant que empreses i investigadors poguessin desenvolupar productes amb garanties i preparar-los per a la certificació. Així, el centre ha combinat recerca i aplicació pràctica, oferint suport a projectes propis i a iniciatives empresarials, amb l’objectiu de reforçar la capacitat innovadora del territori i generar rendibilitat a partir dels recursos forestals.
El president del CTFC, Antoni Trasobares, va explicar que l’objectiu del Hub era promoure la gestió forestal sostenible i donar suport a una economia circular basada en la fusta i altres recursos naturals. Amb aquesta finalitat, el centre ha realitzat assajos, desenvolupat prototips i fomentat la transferència tecnològica, amb la voluntat d’atraure empreses i professionals al Solsonès. La seva activitat ha estat pensada per generar un impacte econòmic al territori i alhora promoure la sostenibilitat dels boscos catalans, buscant un equilibri entre conservació, innovació i explotació responsable dels recursos.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va destacar durant l’acte la necessitat de replantejar el model de gestió forestal per fer front als efectes del canvi climàtic i als riscos derivats, com els incendis, i ha subratllat que la ciència ha de guiar aquesta transformació. Va assenyalar que els boscos catalans creixen any rere any i que una gestió adequada pot generar valor econòmic i prosperitat territorial, evitant la concentració dels beneficis en alguns nuclis urbans.
La implantació del centre al Solsonès ha estat presentada com una aposta per al desenvolupament del territori i per posicionar la comarca en l’àmbit nacional i internacional.
Les autoritats locals i comarcals també van valorar la inauguració. L’alcaldessa d’Olius, Marta Comitre, va assenyalar que el Hub Forestal ha generat un impuls econòmic i de recerca, i que atrauria professionals i investigadors al municipi. L’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, i la presidenta del Consell Comarcal, Claustre Sunyer, van participar en l’acte i han reafirmat el compromís institucional amb el projecte, subratllant la seva capacitat per projectar el Solsonès com a referent en innovació i sostenibilitat forestal. Al llarg de l’any, el Hub ha aconseguit establir-se com un punt de trobada entre la recerca científica i les aplicacions pràctiques, ajudant a revaloritzar els recursos locals.
