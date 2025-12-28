Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El CTFC del Solsonès participa en un estudi que revela com les sequeres i pluges extremes afecten els ocells

La recerca internacional, amb dades de 20 anys, mostra que episodis climàtics extrems provoquen davallades de població a la conca Mediterrània i destaca la importància de restaurar basses d’aigua per mitigar els efectes

Una perdiu, ocell amenaçat per la sequera

Una perdiu, ocell amenaçat per la sequera / CTFC

Miquel Spa

Miquel Spa

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) del Solsonès ha col·laborat en un estudi internacional que evidencia com els episodis climàtics extrems afecten les poblacions d’ocells a Europa, amb especial incidència a la conca Mediterrània. La recerca, publicada a la revista científica Oikos i signada per un consorci d’investigadors de Catalunya, Txèquia i Suècia, mostra que les sequeres i les pluges torrencials provoquen les davallades més importants d’espècies com la perdiu roja (Alectoris rufa) i l’alosa becuda (Chersophilus duponti).

Segons Lluís Brotons, investigador del CTFC i del CSIC, “aquesta és una de les avaluacions més completes sobre com el clima condiciona la dinàmica de les poblacions d’ocells a Europa, i ens permetrà afinar millor les estratègies de conservació”. L’estudi ha analitzat dades de 20 anys (2002-2022) sobre 141 espècies d’ocells en diversos hàbitats —forestals, de prats, agrícoles i urbans— incloent-hi espècies residents i migradores, combinant informació sobre temperatura, disponibilitat d’aigua i episodis de pluja intensa. A Catalunya, el Seguiment d’Ocells Comuns (SOCC) de l’ICO ha estat fonamental per aconseguir aquestes conclusions.

Els efectes de la sequera sobre la fauna són indirectes però potents: redueix els insectes i fruits, disminuint l’aliment disponible per a les cries, mentre que les pluges intenses trenquen nius i poden causar la mort de polls i adults. L’augment de temperatures, en canvi, beneficia els ocells residents del nord d’Europa però perjudica els migradors de llarga distància que arriben més tard, quan el cicle vital d’insectes i plantes ja no coincideix amb les necessitats alimentàries.

Entre les recomanacions dels investigadors hi ha la restauració i creació de basses d’aigua, que poden oferir un refugi i font d’aliment als ocells en episodis de sequera, alhora que afavoreixen altres espècies com els amfibis, sempre amb mesures per evitar depredadors com gats domèstics.

El CTFC del Solsonès, amb la seva participació en aquest estudi, reafirma el seu compromís amb la recerca aplicada i la conservació de la biodiversitat, aportant coneixement clau per afrontar els impactes del canvi climàtic en la fauna local i mediterrània.

Rússia prossegueix els seus atacs poc abans de la reunió entre Zelenski i Trump a Florida

Álex Reyes, amb R de Rebot al Baxi Manresa

Mor als 71 anys l’empresari, polític i president de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia, Carles Vilarrubí

La Molina, Masella i Port del Comte tenen el primer dia de les festes de Nadal sense precipitació i amb gruixos importants a les pistes

La llevantada va a la baixa amb una última tongada de pluges a l'Ebre i els cabals dels rius es normalitzen a Girona

El CTFC del Solsonès participa en un estudi que revela com les sequeres i pluges extremes afecten els ocells

L’augment de la temperatura al Pirineu i Ponent se situa per sobre dels 2 graus de mitjana el primer quart de segle

Les dotze campanades adaptades als gats i els gossos de la casa

