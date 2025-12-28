Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Vall de Lord, sense cobertura de mòbil d’Orange i Vodafone des de divendres

La falta de servei afecta especialment els municipis sense fibra i complica els pagaments amb datàfon a establiments i allotjaments turístics

Un datàfon sense cobertura

Un datàfon sense cobertura / Arxiu ACN. Mar Martí

Anna Costa

Anna Costa

Solsona

La Vall de Lord no té cobertura de telefonia mòbil de les companyies Orange i Vodafone des del matí de divendres (dia de Sant Esteve). Dos dies després, la incidència encara no s’ha resolt, segons ha lamentat aquest diumenge al migdia a Regió7 l’alcalde de Sant Llorenç de Morunys, Francesc Riu, que ha traslladat la problemàtica tant a les operadores com a la Generalitat.

Les companyies li han respost que hi ha diverses incidències arreu del país i que treballen per solucionar-les, sense concretar la causa de la caiguda del servei. I des de la Secretaria de Telecomunicacions del Govern català li han notificat que "hi ha moltes caigudes d’antenes, però que s’ha de mirar què ha passat en aquesta zona", ha explicat Francesc Riu. De moment, no hi ha previsió de quan es restablirà el servei.

El problema ha tingut un gran impacte, ja que aquests dies festius el Solsonès ha rebut molts visitants, tant de segones residències com turistes. Tenint en compte que només hi ha fibra òptica al nucli de Sant Llorenç de Morunys, la manca de cobertura d’Orange i Vodafone ha afectat especialment els municipis de la Coma i la Pedra i Guixers.

La Vall de Lord té cases disseminades, establiments turístics i comerços que depenen de la telefonia mòbil per accedir a Internet i per operar els datàfons de cobrament. La manca de cobertura ha provocat que alguns turistes hagin hagut de marxar abans del previst i ha generat nombroses queixes a l’Oficina de Turisme de la vall.

A part de les reclamacions dels ajuntaments, a nivell particular també se n'han presentat diverses. En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Llorenç ha demanat al Consell Comarcal del Solsonès que un tècnic de l’Agència de Consum ajudi a tramitar-les.

