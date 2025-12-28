La Vall de Lord, sense cobertura de mòbil d’Orange i Vodafone des de divendres
La falta de servei afecta especialment els municipis sense fibra i complica els pagaments amb datàfon a establiments i allotjaments turístics
La Vall de Lord no té cobertura de telefonia mòbil de les companyies Orange i Vodafone des del matí de divendres (dia de Sant Esteve). Dos dies després, la incidència encara no s’ha resolt, segons ha lamentat aquest diumenge al migdia a Regió7 l’alcalde de Sant Llorenç de Morunys, Francesc Riu, que ha traslladat la problemàtica tant a les operadores com a la Generalitat.
Les companyies li han respost que hi ha diverses incidències arreu del país i que treballen per solucionar-les, sense concretar la causa de la caiguda del servei. I des de la Secretaria de Telecomunicacions del Govern català li han notificat que "hi ha moltes caigudes d’antenes, però que s’ha de mirar què ha passat en aquesta zona", ha explicat Francesc Riu. De moment, no hi ha previsió de quan es restablirà el servei.
El problema ha tingut un gran impacte, ja que aquests dies festius el Solsonès ha rebut molts visitants, tant de segones residències com turistes. Tenint en compte que només hi ha fibra òptica al nucli de Sant Llorenç de Morunys, la manca de cobertura d’Orange i Vodafone ha afectat especialment els municipis de la Coma i la Pedra i Guixers.
La Vall de Lord té cases disseminades, establiments turístics i comerços que depenen de la telefonia mòbil per accedir a Internet i per operar els datàfons de cobrament. La manca de cobertura ha provocat que alguns turistes hagin hagut de marxar abans del previst i ha generat nombroses queixes a l’Oficina de Turisme de la vall.
A part de les reclamacions dels ajuntaments, a nivell particular també se n'han presentat diverses. En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Llorenç ha demanat al Consell Comarcal del Solsonès que un tècnic de l’Agència de Consum ajudi a tramitar-les.
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Joan Capdevila, va néixer a Queixans fa 93 anys: 'La meitat dels joves no vol treballar
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Mor el manresà Santi Serra, líder veïnal del nucli de Sant Andreu de Palomar de Barcelona durant més de deu anys
- Oriol Obradors, veí de Navàs que viu al Regne Unit: 'Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge
- La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès
- Suspenen la Nit Viva de Fonollosa i el Pessebre Vivent del Bages, aquest divendres, i el Pessebre Vivent de Sant Fruitós, demà, per la pluja