Alcalde de Sant Llorenç: "ens diuen que avui recuperarem la cobertura, però és una qüestió de fe"
Francesc Riu confia que durant aquest dilluns quedi resolta l'avaria que des de divendres deixa sense senyal de telèfon els usuaris de Vodafone i Orange
La possible resolució del tall de telefonia mòbil que afecta Sant Llorenç de Morunys i el seu entorn és, ara per ara, un acte de fe. Així ho ha expressat l’alcalde del municipi, Francesc Riu, davant la manca d’informació concreta sobre quan es restablirà el servei de Vodafone i Orange, interromput des de divendres passat.
“Ens han dit que avui al matí es podria solucionar, però és una qüestió de creure-s’ho”, ha afirmat Riu, que ha remarcat que, malgrat els contactes fets, no hi ha cap confirmació clara ni indicis visibles que l’avaria s’estigui resolent.
L’alcalde ha explicat que l’Ajuntament s’ha adreçat directament a la Generalitat a través del canal específic habilitat per als ajuntaments. “No contactem com un usuari qualsevol, ho fem a través d’un número que tenim els alcaldes”, ha detallat. Tot i això, les respostes han estat limitades. “Primer ens van dir que hi havia moltes antenes caigudes i que hi estaven treballant, però després no n’hem sabut res més”, ha lamentat.
Segons Riu, no consta la presència d’operaris de les companyies afectades a la zona. “No n’hem vist, ni nosaltres ni ningú”, ha assegurat, tot afegint que “l’únic operador que funciona és Movistar”.
L’afectació és especialment greu fora del nucli urbà, ja que la fibra òptica només arriba al poble. “Els comerços i establiments que no són ben bé al nucli són els que ho passen pitjor”, ha indicat l’alcalde, en referència als allotjaments de turisme rural, comerços disseminats i possibles equipaments com l’estació d’esquí del Port del Comte.
Riu també ha criticat la manca de comunicació per part de les operadores amb la ciutadania. “Ningú dona explicacions a la gent, els únics que acabem donant la cara som els ajuntaments”, ha afirmat. Davant d’aquesta situació, ha recomanat als veïns i empreses que, sempre que sigui possible, optin per alternatives més fiables. “Jo els dic que contractin companyies que funcionin aquí o que tinguin fibra, perquè almenys amb la fibra tens servei”, ha conclòs.
La incidència ha tingut una afectació notable, ja que ha coincidit amb uns dies festius en què el Solsonès ha registrat una elevada afluència de persones, tant propietaris de segones residències com visitants. Cal tenir present que la fibra òptica només està disponible al nucli urbà de Sant Llorenç de Morunys, fet pel qual la manca de servei d’Orange i Vodafone ha perjudicat especialment els municipis de la Coma i la Pedra i Guixers.
La Vall de Lord compta amb habitatges dispersos, allotjaments turístics, l’estació d’esquí del Port del Comte i diversos comerços que necessiten la connexió mòbil per accedir a Internet i per al funcionament dels terminals de pagament. Aquesta falta de cobertura ha obligat alguns visitants a avançar la seva sortida i ha ocasionat múltiples queixes adreçades a l’Oficina de Turisme de la vall.
Més enllà de les reclamacions presentades pels consistoris, també s’han registrat diverses queixes a títol individual. En aquest context, l’Ajuntament de Sant Llorenç ha sol·licitat al Consell Comarcal del Solsonès el suport d’un tècnic de l’Agència de Consum per facilitar la tramitació d’aquestes demandes.
