Jordi Selga, l'alcalde més esbojarrat per felicitar el Nadal
El batlle de Guixers es vesteix de gala i amb botes i esquís salta d'un banc del poble en un descens accidentat per desitjar bones festes als veïns amb un video còmic
El centre de Guixers convertit, per uns minuts, en una petita pista d’esquí urbana. La plaça del poble, emblanquinada per la primera nevada de la temporada, ha estat l’escenari del que segurament serà la felicitació nadalenca més esbojarrada de la comarca. I l’actor principal? L’alcalde Jordi Selga.
Vestit de gala però amb botes d’esquí posades, Selga es prepara davant del banc de la plaça, tot mirant a càmera amb aquell somriure que deixa clar que no hi ha res que el pugui intimidar. I, de cop, es llança: un suposat descens accidentat que combina piruetes improvisades, una mica de neu volant i un humor que ha fet esclatar de rialles veïns i visitants.
En el vídeo, l’alcalde comenta amb naturalitat i sentit de l’humor: “Per tots aquells que no em coneixeu, cada any per Nadal tinc per costum fer un vídeo ambientat en el món de la neu. Aquest any, lamentablement, em sap greu comunicar-vos que... Tornaré a fer el vídeo!! En tres, dos, un... Bones festes i bon any 2026 amb molta saluuuuut!” En aquest moment, l'alcalde simula un descens accidentat que ha d'acabar amb una caiguda.
El vídeo es pot veure al compte d'X del mateix alcalde: https://x.com/SelgaJordi/status/2003885924841844943
La combinació del paisatge hivernal, la plaça coberta de neu i el salt improvisat d’un banc fa que el vídeo tingui tots els ingredients d’una petita escena còmica de Nadal. El poble, habitualment tranquil, s’ha vist envoltat d’un aire de festa, rialles i complicitat: Selga ha aconseguit que tothom, des de la finestra de casa fins al passeig pel carrer principal, somrigui amb la seva ocurrència.
Veïns i famílies han seguit el descens amb expectació i entusiasme a través de les xaxes socials, mentre Selga demostrava que la política local també pot anar acompanyada de proximitat i bon humor. Amb aquest gest, l’alcalde ha fet que Guixers s’ompli d’esperit nadalenc, demostrant que la màgia del Nadal passa també per un banc convertit en rampa d’esquí i per un alcalde capaç de riure’s de si mateix.
