Alcalde de Sant Llorenç: "el tall de cobertura ja és una vergonya; això ens passa perquè som un poble petit"
El consistori i el Consell Comarcal ofereixen l'ajuda dels seus serveis tècnics per qui vulgui reclamar perjudicis a Vodafone i Orange
El municipi de Sant Llorenç de Morunys segueix patint la falta de cobertura de les operadores Orange i Vodafone, una situació que afecta veïns i negocis locals. L’alcalde, Francesc Riu, ha assenyalat que el problema persisteix perquè es tracta d’una zona rural i que si Sant Llorenç fos una ciutat més gran, “ja s’hauria solucionat”. L'alcalde ha elevat el to de la queixa i ha remarcat que tot plegat "és una vergonya".
Segons ha explicat Riu, les operadors han identificat la torre on es produeix la incidència, però l’accés a la mateixa requereix primer una neteja de la via. La Generalitat també està pressionant perquè es resolgui la situació, que ha deixat molts habitants sense servei de telefonia mòbil ni dades.
“És molt trist que encara no s’hagi restablert la cobertura. Els veïns necessiten comunicació per a la seva vida quotidiana i per als negocis del poble”, ha indicat l’alcalde. Un cop es repari la incidència, els afectats podran reclamar directament a les companyies, amb el suport de la tècnica de consum del Consell Comarcal.
L’Ajuntament insisteix en la necessitat de trobar solucions duradores per garantir la connectivitat i evitar que els veïns es vegin afectats per retards en comunicacions i dificultats en la vida quotidiana i en les activitats econòmiques locals.
- Alcalde de Sant Llorenç de Morunys: 'Ens diuen que avui recuperarem la cobertura, però és una qüestió de fe
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Un gran forat obliga a tallar el camí que passa per darrere del parc de l'Agulla
- Josep Agulló, ceretà de 93 anys: «Abans vivíem en una inquisició»
- Dos menors, en estat crític per un accident amb cinc ferits a la C-16 a Cercs
- El geòleg Mata Perelló considera que el pàrquing sota la Seu de Manresa no ha de fer patir
- Desenes de tractors de la Catalunya central col·lapsen l'Eix Tranversal per reclamar control de la fauna cinegètica
- Mor Lolita Rovira Borràs, coneguda maquilladora manresana, als 76 anys