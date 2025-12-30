El Hub Forestal del Solsonès experimenta amb pi roig i faig com a material de construcció
L'objectiu és comprovar si aquestes espècies són viables i quins avantatges ofereixen respecte la fusta que s'importa
ACN
El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) està fent les primeres proves per fabricar fusta laminada encreuada (CLT) a partir de pi roig i faig, dues espècies molt presents als boscos del país però fins ara poc utilitzades en la construcció. Els assajos s'emmarquen dins del projecte Prisma, una iniciativa que treballa al llarg de tota la cadena de valor forestal, des de la gestió del bosc fins a la valorització de la fusta i els seus subproductes. L'objectiu, segons explica a l'ACN Jordi Gené, responsable del projecte, és veure si aquestes espècies són viables per a la construcció i, si ho són, quins avantatges poden aportar respecte de les fustes que ara s'utilitzen i que, majoritàriament, provenen de l'estranger.
Actualment, la major part de la fusta que es fa servir per construir a Catalunya és d'importació, principalment avet roig procedent del centre i nord d'Europa. En canvi, el faig i el pi roig solen tenir usos amb un valor afegit baix, com la llenya, la trituració o l'embalatge. El projecte vol revertir aquesta situació i obrir la porta a nous usos en el sector de la construcció amb fusta.
Segons ha explicat a l'ACN el responsable del projecte Prisma al CTFC, Jordi Gené, les primeres proves ja apunten resultats positius: "Estem veient que són espècies viables i interessants, i intuïm que poden aportar millores a nivell de prestacions mecàniques". Tot i això, la recerca continua oberta, especialment pel que fa als processos d'encolat, que en el cas de la fusta de frondosa, com el faig, presenta més complexitat.
Un punt clau per a la gestió forestal
L'objectiu final del projecte és posar aquest coneixement al servei del sector privat perquè la indústria pugui incorporar aquestes espècies locals als seus processos productius. "Si aconseguim nous destins per aquesta fusta, s'activarà la gestió forestal, es dinamitzarà l'economia del territori i es contribuirà a la prevenció d'incendis", ha destacat el responsable del projecte.
La construcció amb fusta és un punt clau per augmentar la gestió forestal, que és cara i difícil d'assumir per part dels propietaris si no en treuen un rendiment. A més dels beneficis econòmics i forestals, Prisma també vol trencar mites sobre la construcció amb fusta. Segons Gené, aquest material té un bon comportament davant del foc i aporta clars avantatges ambientals, com la reducció d'emissions de CO₂ i la descarbonització d'un sector, el de la construcció, altament emissor.
El projecte es troba encara en una fase inicial i experimental, però els seus impulsors confien que els resultats permetin demostrar que la fusta dels boscos del país pot tenir un paper clau en la construcció sostenible del futur. Prisma té el suport de la Fundación Biodiversidad del MITECO, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next GenerationEU.
