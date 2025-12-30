Solsona implanta un nou sistema de control d’accés al nucli antic
A partir del dos de gener, els residents i comerços podran registrar les matrícules per accedir al centre històric amb tecnologia de lectura automàtica, mentre es manté de manera temporal el sistema de targetes, amb l’objectiu de pacificar el trànsit i prioritzar els vianants
A partir del dos de gener, Solsona estrenarà un nou sistema de control d’accés de vehicles al nucli antic, que combina la lectura automàtica de matrícules amb l’actual sistema de targetes durant el primer trimestre per facilitar la transició. Les persones interessades ja poden inscriure les seves matrícules a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) o a través del web municipal. Podran sol·licitar l’autorització els residents del nucli antic, les persones propietàries o llogateres d’aparcaments, els titulars i proveïdors d’establiments comercials amb un màxim de dos vehicles per establiment, així com els vehicles de serveis públics. Cada persona podrà registrar fins a dues matrícules, i si el vehicle no és de la seva propietat caldrà aportar l’autorització corresponent.
El nou sistema, operatiu fora de l’horari d’obertura de les pilones, utilitza càmeres instal·lades als principals accessos: portals del Castell i del Pont, entrada a la plaça de Palau des del Vall Calent i carrers de la Regata i de Sant Pau. Els residents que necessitin fer ús de la zona verda d’aparcament hauran de recollir també el nou distintiu que emet l’Ajuntament a l’OAC.
El reglament d’accés restringit va ser aprovat definitivament pel Ple municipal el 23 de desembre, després d’un període d’exposició pública, sense que s’hi presentessin al·legacions. Aquesta mesura s’emmarca en l’objectiu de pacificar el trànsit al centre històric i prioritzar l’espai per als vianants, millorant la gestió dels permisos amb programari actualitzat, després que les pilones automàtiques amb targetes, instal·lades el 2014, quedessin obsoletes.
L’horari d’obertura de les pilones per als carrers de Sant Pau i de la Regata és dilluns de 9.00 a 13.00 i de 17.00 a 20.00 h, dimarts de 6.00 a 9.00, de 13.00 a 15.00 i de 17.00 a 20.00 h, dimecres i dijous de 9.00 a 13.00 i de 17.00 a 20.00 h, divendres de 6.00 a 9.00, de 13.00 a 15.00 i de 17.00 a 20.00 h, dissabtes de 9.00 a 13.00 h i diumenges tancat. L’accés pel portal del Pont obre amb horaris similars, amb petites variacions, i el portal del Castell té horari de dilluns a dijous de 10.00 a 12.00 h i divendres de 6.00 a 9.00 i de 13.00 a 15.00 h, amb tancament la resta del dia. L’entrada a la plaça de Palau estarà tancada excepte els divendres de 6.00 a 15.00 h.
Amb aquesta nova normativa, l’Ajuntament de Solsona busca un centre històric més segur i tranquil, on els vianants tinguin prioritat i el trànsit rodat estigui millor gestionat, combinant tecnologia i regulació per adaptar-se a les necessitats dels residents i del comerç local.
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Alcalde de Sant Llorenç de Morunys: 'Ens diuen que avui recuperarem la cobertura, però és una qüestió de fe
- Un gran forat obliga a tallar el camí que passa per darrere del parc de l'Agulla
- Desenes de tractors de la Catalunya central col·lapsen l'Eix Tranversal per reclamar control de la fauna cinegètica
- Mor Lolita Rovira Borràs, coneguda maquilladora manresana, als 76 anys
- Josep Agulló, ceretà de 93 anys: «Abans vivíem en una inquisició»
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Dos menors, en estat crític per un accident amb cinc ferits a la C-16 a Cercs