L’Orfeó Nova Solsona recupera la cantada pels carrers

El concert coral fixat pel dia dos començarà al portal del Castell a les set de la tarda i recuperarà el format itinerant

Orfeó Concert de Nadal 2025

Orfeó Concert de Nadal 2025 / ARXIU PARTICULAR

Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

L’Orfeó Nova Solsona oferirà el divendres dos de gener de 2026 una cantada de nadales pels carrers i places de Solsona. El recorregut començarà a les set de la tarda al portal del Castell i es desenvoluparà per diferents punts del nucli urbà. L’activitat és gratuïta i oberta a tots els públics.

Durant el recorregut, el cor interpretarà nadales del repertori tradicional com Joia en el Món, Els Àngels a la Glòria, Santa Nit, El Trineu, El Noi de la Mare, Fum, fum, fum, La Pastora Caterina i El Rabadà. L’entitat recupera així aquest format al carrer després que en els darrers anys hagués substituït aquesta proposta per la seva participació a la Fira del Tió.

L’Orfeó Nova Solsona és una entitat fundada l’any 1966 i forma part del teixit cultural de la ciutat. Al llarg de l’any participa en diferents activitats vinculades al calendari festiu i cultural de Solsona, com concerts de Nadal, actuacions de música coral i les Caramelles de Pasqua, així com col·laboracions amb altres entitats i institucions del municipi.

Amb la recuperació de la cantada de nadales itinerant, l’Orfeó Nova Solsona torna a portar la música coral als carrers durant les festes nadalenques, en una proposta que s’afegeix a la programació cultural d’aquests dies a la capital del Solsonès.

