Més seguretat a Solsona: tres places a la Policia Local i nova borsa de treball
La convocatòria combina concurs-oposició i, per primer cop, mobilitat interadministrativa per reforçar el cos policial i cobrir futures vacants
L’Ajuntament de Solsona ha obert la convocatòria per proveir tres places d’agent de la Policia Local i constituir una borsa de treball per cobrir futures necessitats del cos. Dos dels llocs vacants es cobriran mitjançant concurs-oposició lliure, mentre que el tercer s’oferirà, per primera vegada, a través del sistema de mobilitat horitzontal interadministrativa, adreçat a funcionaris de carrera que vulguin canviar de destí.
La convocatòria s’emmarca en la modificació de l’oferta pública d’ocupació del 2025, després que al llarg de l’any hagin quedat vacants tres places la cobertura de les quals es considera urgent. Amb l’objectiu d’agilitzar el procés de contractació, el consistori ha optat per combinar el concurs-oposició lliure amb la mobilitat interadministrativa. En cas que la plaça reservada a aquest darrer sistema no es cobreixi, s’incorporarà automàticament a la resta per evitar retards.
A més, el consistori ha previst la incorporació de dues places addicionals a les bases de la convocatòria, amb la voluntat de donar una resposta planificada a possibles vacants futures. Aquestes places serviran per cobrir baixes que es puguin produir en les ofertes públiques d’ocupació dels exercicis 2026 i 2027. Actualment, la plantilla de la Policia Local de Solsona està formada per un caporal i dotze agents.
Pel que fa als requisits, les persones que optin al concurs-oposició lliure han de disposar del títol de batxillerat, tècnic o equivalent, així com del permís de conduir de la classe B. En el cas de la mobilitat interadministrativa, cal ser funcionari de carrera d’un cos de policia i acreditar una antiguitat superior a dos anys en la mateixa categoria.
El procés selectiu del concurs-oposició inclourà proves de coneixement de la llengua catalana, cultura general, un examen teòric de tipus test, una prova física, una avaluació psicotècnica i un reconeixement mèdic. També es valoraran els mèrits acreditats, tant pel que fa a l’antiguitat com a la formació.
En el cas de la mobilitat interadministrativa, el tribunal puntuarà els mèrits i les capacitats dels aspirants, que hauran de superar proves de coneixements professionals, psicotècniques, aptitudinals, de personalitat i competències, a més d’un exercici de llengua catalana i el corresponent reconeixement mèdic.
Les persones que superin el procés selectiu però no obtinguin plaça passaran a formar part d’una borsa de reposició, que servirà per cobrir baixes o possibles desqualificacions, així com per al nomenament d’agents interins. Les futures vacants de les ofertes públiques d’ocupació dels anys 2026 i 2027 s’adjudicaran a les persones aspirants que hagin superat el procés sense obtenir plaça.
Les bases completes de la convocatòria i els enllaços per tramitar la sol·licitud es poden consultar al portal web municipal.
