Vadafone i Orange resolen la manca de cobertura a Sant Llorenç de Morunys cinc dies després
Des de dimarts a la nit, els usuaris d'aquestes companyies tenen servei als seus dispositius
L'alcalde de Sant Llorenç no va poder parlar amb els caps de Vadafone fins dilluns passat, després de la intervenció
Sant Llorenç de Morunys ha acabat l’any amb els problemes de manca de connexió a Vodafone i Orange pràcticament resolts. Aquest matí de dimecres encara hi havia alguns moments d’interrupció, però en línies generals es podia considerar que hi havia servei. Els responsables de Vodafone a Catalunya van comunicar dimarts a la nit a l’alcalde de Sant Llorenç de Morunys que el problema, que es va iniciar divendres de la setmana passada, estava solucionat. A més de Sant Llorenç de Morunys, també s’han vist afectats per aquesta avaria la Coma i la Pedra, Guixers i Castellar del Riu, aquest municipi al Berguedà, però és on hi ha el repetidor que dona el senyal a la Vall de Lord. A Sant Llorenç hi arriba la fibra òptica, que no s’ha vist afectada pel problema, però a les zones rurals, no. I aquí, l’afectació encara ha estat més severa.
Francesc Riu, alcalde de Sant Llorenç de Morunys, ha explicat que el problema ha estat el gel que s’ha acumulat en un repetidor, situat a Castellar del Riu, a la zona de Peguera. La caiguda de temperatures i les precipitacions dels dies de Nadal (amb neu inclosa) han estat la causa que aquesta antena quedés congelada i, també, que l’accés a la zona per fer la reparació fos difícil. Riu assegura que si haguessin parlat amb l’Ajuntament, com a mínim haurien col·laborat en fer factible l’accés fins a l’antena als operaris.
La solució ha arribat connectant Sant Llorenç a una altra antena. Riu també ha explicat que aquestes companyies, que tenen la mateixa cobertura i creu que treballen amb la mateixa xarxa d’antenes, tenen 4 antenes que poden prestar servei a la Vall de Lord. De totes maneres, no entén com “si hi havia la possibilitat de donar servei des d’una altra antena, la decisió no s’ha pres fins dimarts, quan el problema ja hi era la setmana passada”.
Els problemes amb aquesta antena no han afectat Movistar, que és la tercera gran operadora a la zona. Els veïns, comerços i turistes afectes han tingut problemes de telefonia, missatgeria, videotrucades, de connexió dels ordinadors i tot el que se’n deriva.
Les primeres 48 hores del problema, l’alcalde de Sant Llorenç de Morunys -i els veïns i turistes afectats- les van passar sense trobar cap resposta de les companyies. A partir de divendres de la setmana passada, la situació va canviar, segons ha explicat l’alcalde. Ell mateix es va posar en contacte amb la Delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, i aquesta, al mateix temps, va demanar a la Secretaria de Telecomunicacions que intervingués per resoldre el problema. Des del moment en què l’alcalde va parlar amb el secretari, Albert Tort, es va obrir la porta de la informació des de Vodafone. Riu ha explicat que en els darrers dies la companyia l’ha tingut al corrent de què ha fet i resolt.
Un cop recuperat el servei, des de l’Ajuntament s’ha recordat que les persones afectades poden reclamar directament a les operadores pels perjudicis ocasionats, amb l’assessorament de la tècnica de consum del Consell Comarcal. Alhora, el consistori insisteix en la necessitat d’anar més enllà de la solució puntual i treballar perquè la Vall de Lord disposi d’una connectivitat estable i fiable, evitant que situacions com aquesta es tornin a repetir en el futur.
