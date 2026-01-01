Judit Gisbert, alcaldessa de Solsona: "El Pla de barris marcarà un abans i un després"
El projecte inclourà entre d'altres mesures la millora de la plaça Major, la construcció d'una passarel·la per a vianants al pont i la rehabilitació de Cal Manel i Cal Metge Soler
L’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, explica amb detall les línies estratègiques del projecte de remodelació de la ciutat que sorgirà de l'execució del nou Pla de Barris, al qual ha quedat inclosa la capital solsonina. L’objectiu del projecte és transformar la ciutat físicament, consolidar el nucli antic, fomentar la transició ecològica, promoure l’acció sociocomunitària i garantir la participació ciutadana, amb un impacte directe sobre habitatge, comerç, espai públic i equipaments culturals i socials...
Després d’una setmana ja de la revelació del projecte, com es valora la inclusió de Solsona entre les 20 ciutats del país que reben el Pla de Barris?
Hi ha molta satisfacció i agraïment. El projecte de Solsona ha estat valorat positivament dins d’un conjunt de 20 ciutats seleccionades. La tria confirma que la proposta encaixa amb els objectius del Pla de Barris i posa de relleu el treball previ del municipi en projectes de transformació urbana. La experiència prèvia amb el Pla de Barris anterior reforça la confiança i la capacitat de gestió dels tècnics municipals, així com la implicació de l’equip polític i de la ciutadania.
Quines són les principals transformacions urbanes que viurà Solsona?
El projecte inclou tres grans línies d’actuació: transformacions físiques, transició ecològica i acció sociocomunitària. Entre les actuacions urbanístiques destaca la construcció d’una passarel·la lateral al pont, amb l’objectiu de millorar la circulació peatonal en una zona amb dificultats per l’amplada de la vorera. La millora de la plaça Major també és prioritària, amb un projecte que inclou renovació del paviment i intervencions d’accessibilitat. Un altre punt clau és la rehabilitació de Cal Manel i Cal Metge Soler, dos edificis antics que formen part de la illa cultural i que necessiten intervencions estructurals per consolidar-los i destinar-los a nous usos.
Com es distribueix la inversió entre rehabilitació, espai públic i equipaments?
Un total de 4,5 milions d’euros es destinen a rehabilitació, que inclou intervencions en habitatges, eficiència energètica, millores d’accessibilitat i adequacions per a ús privat o lloguer dins la borsa municipal d’habitatge. La resta de les inversions en espai públic inclouen projectes a la ribera, la plaça de les Moreres i la plaça del Camp, amb l’objectiu de recuperar zones degradades, reordenar aparcaments i crear espais més atractius i accessibles. Una actuació històrica serà l’adaptació del Vallfred davant del teatre, creant un accés a nivell per millorar la mobilitat i l’accessibilitat.
Quines accions socials contempla el pla?
El projecte inclou dotze línies d’actuació social. Aquestes cobreixen àmbits com convivència, equitat, salut, esport, educació, cultura, llengua, economia i treball. Entre les accions, destaquen programes de detecció de violències, iniciatives per combatre la solitud i activitats per a infants, amb suport de l’escola de música i altres col·lectius culturals locals. També s’inclouen mesures de foment de l’activitat econòmica, com la dinamització del comerç local i la posada en funcionament de locals buits per a emprenedors, amb l’objectiu de testar viabilitat de nous negocis i recolzar iniciatives que impulsin la dinamització del nucli urbà.
La ciutat, amb veïns i entitats hi diran la seva?
Les entitats locals tenen un paper central en la implementació de les accions sociocomunitàries. L’organització del Carnaval, la gestió del cinema o altres activitats culturals són ja responsabilitat d’associacions del municipi, reforçant la participació ciutadana i garantint que les iniciatives responguin a les necessitats reals de la comunitat. Tenim unes entitats terriblement actives a Solsona, això és una gran sort. La col·laboració amb entitats ens permet adaptar les accions a les problemàtiques socials i culturals detectades a primera línia, alhora que s’assegura la continuïtat i sostenibilitat dels projectes. El projecte ja va incloure un procés participatiu i l'execució també hi comptarà.
Quin calendari s’ha previst per a l’execució del Pla de Barris?
El projecte s’executa entre els anys 2026 i 2030, amb una planificació detallada per distribuir les inversions i projectes de manera ordenada. Els primers anys es destinen a la planificació i gestió administrativa, mentre que les actuacions urbanístiques, socials i econòmiques es despleguen al llarg del període per garantir un desenvolupament sostenible i coordinat. Aquesta calendarització permet combinar els recursos propis de l’Ajuntament amb els fons del Pla de Barris, assegurant que cada actuació es pugui implementar de manera efectiva i controlada.
Es pot parlar d’un abans i un després per a Solsona?
El Pla de Barris representarà un punt d’inflexió per a la ciutat. Les transformacions físiques seran visibles per a tota la ciutadania, amb una millora notable del nucli antic i els espais públics. Els ajuts a l’habitatge permetran activar prop de 200 habitatges buits, afavorint que nous residents puguin viure i treballar a Solsona, amb un impacte directe sobre la població i el mercat laboral. Aquesta intervenció integral, combinada amb accions econòmiques i culturals, obre una etapa de creixement i consolidació del municipi. Estic convençuda que el pla suposarà un abans i un després per a Solsona.
Hi ha algun aspecte que consideri especialment rellevant?
El compromís de l’equip municipal i la implicació de les entitats són factors clau per al projecte. La combinació d’inversions importants i coordinació amb la societat civil crearà les condicions necessàries per tirar endavant el Pla de Barris amb èxit. L’objectiu final és millorar la qualitat de vida de la ciutadania, consolidar el nucli antic i generar un entorn urbà i social més dinàmic, sostenible i accessible per a tothom. Com a gestora pública, no puc demanar mes.
