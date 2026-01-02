Olius projecta un centre nacional de tecnificació de l'esport i les activitats de lleure
L'Ajuntament vol que sigui una realitat a la primavera en col·laboració de l’Escola Catalana del Medi Natural aprofitant l’entorn del Prepirineu i la proximitat a les pistes
L’Ajuntament d’Olius treballa en la posada en marxa d’un centre de tecnificació vinculat a l’esport de muntanya i a la formació en el medi natural que es vol començar a desplegar a partir de la primavera. El projecte, impulsat per la regidoria d’Esports en col·laboració amb l’Escola Catalana del Medi Natural, preveu combinar entrenament esportiu, capacitació professional i ús educatiu de l’entorn, aprofitant els recursos del municipi i del conjunt del Solsonès.
L’alcaldessa d’Olius, Marta Comitre, ha explicat que el consistori fa temps que treballa en aquesta iniciativa i que, un cop passades les festes, la voluntat és donar-la a conèixer amb més detall. “Després de festes voldríem poder explicar el projecte amb calma, tant nosaltres com l’Escola Catalana de Medi Natural, per resoldre dubtes i respondre preguntes”, ha indicat. Segons ha avançat, el calendari de treball preveu que a la primavera ja es puguin començar a fer activitats amb nois i noies, especialment en l’àmbit esportiu.
Comitre ha destacat que Olius ofereix un entorn natural adequat per a un projecte d’aquestes característiques, no només per les instal·lacions esportives existents, sinó també per la presència d’un entorn natural proper, la proximitat a les pistes d’esquí i la ubicació al Prepirineu, factors que permeten treballar disciplines diverses al llarg de l’any.
El centre es planteja com un espai de tecnificació en disciplines vinculades a la muntanya, com el trail running, el triatló de muntanya, la BTT o el muntanyisme, i alhora oferirà itineraris formatius per a monitors, guies i professionals del lleure i del medi natural. L’objectiu és facilitar la compatibilitat entre estudis, entrenament i inserció laboral, i contribuir a retenir talent jove al territori.
El projecte aposta per coordinar i utilitzar infraestructures ja existents, com sales formatives, espais esportius i entorns naturals, que serviran per a les pràctiques. A mitjà o llarg termini, el consistori no descarta analitzar possibles millores en algunes instal·lacions, sempre condicionades a criteris tècnics i pressupostaris.
Des del govern municipal es remarca que la iniciativa s’inscriu en una estratègia de desenvolupament territorial orientada a generar ocupació qualificada, dinamitzar l’economia local i reforçar la identitat del municipi com a espai vinculat a la natura, l’educació i l’activitat física. L’Escola Catalana del Medi Natural hi aporta l’experiència pedagògica i tècnica per estructurar una oferta ajustada a les necessitats del sector.
El consistori ja ha presentat la proposta a la Diputació de Lleida perquè sigui valorada com a projecte singular i pugui optar a finançament. Segons l’alcaldessa, l’entorn d’Olius ofereix les condicions adequades per acollir un servei d’aquestes característiques i desenvolupar-lo de manera progressiva, adaptant-lo a la realitat del territori.
