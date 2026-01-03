Un pessebre 'tancat per vacances' amb el caganer solitari al Puig Sobirà
La Comissió Cultural Canalda 1100 Anys culmina la pujada al cim emblemàtic del Solsonès amb dues propostes originals que combinen creativitat, cultura popular i ironia
La Comissió Cultural Canalda 1100 Anys ha tornat a complir, un any més, amb la pujada del pessebre al Puig Sobirà, una iniciativa que ja suma catorze edicions consecutives. L’acció s’ha consolidat com una cita fixa del calendari local i s’emmarca en la tradició excursionista de col·locar pessebres als cims durant les festes nadalenques.
El Puig Sobirà és un dels cims més emblemàtics del Solsonès, situat al terme de Canalda, amb una altitud aproximada de 1.740 metres. Es tracta d’un mirador natural privilegiat sobre la vall de Lord i les serres veïnes, molt freqüentat per excursionistes i amants de la muntanya, i amb un fort component simbòlic per al territori.
Els membres de l’entitat impulsora admeten que no saben si aquesta pujada és de les darreres que es fan durant aquestes dates o, ben al contrari, la primera que dona la benvinguda simbòlica al nou any des del cim. Sigui com sigui, la constància ha convertit la iniciativa en un ritual plenament arrelat.
Com ja és habitual, el pessebre ha estat obra d’Alfons Sánchez Clariana, de l’Estudi, que de manera totalment altruista ha tornat a posar el seu talent al servei de la proposta. Enguany, però, l’autor ha anat un pas més enllà i ha creat dues peces diferents, totes dues instal·lades al cim.
La primera defuig els esquemes tradicionals del naixement i presenta una cova buida amb un cartell de “tancat per vacances”, una picada d’ullet irònica a les dates en què es fa l’ascens. L’única figura és la del caganer, situat darrere un rètol que li reserva l’espai, envoltat de neu i roques al capdamunt del cim.
El segon pessebre, col·locat en una paret de pedra, està construït amb taps de suro reutilitzats que reprodueixen una estructura d’inspiració castellera, amb una clara referència als Castellers de Terrassa. A la base s’hi mantenen les figures habituals, configurant una proposta que combina tradició nadalenca, cultura popular i reutilització de materials.
