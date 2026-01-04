Pinell renova la casa consistorial amb un pla d'eficiència energètica
El projecte aporta una inversió de més de 200.000 euros per estalviar en consum i fer més confortables els espais públics
L’Ajuntament de Pinell de Solsonès ha dut a terme les obres d’adequació energètica de l’edifici consistorial i del casal social amb l’objectiu de reduir el consum energètic i millorar el confort dels espais municipals. L’actuació s’emmarca dins de la línia de subvencions de mitigació i adaptació al canvi climàtic corresponent als anys 2023 i 2024.
Els treballs han inclòs un conjunt d’intervencions tant a l’exterior com a l’interior de l’edifici. Entre les actuacions principals hi ha la millora de l’aïllament sota la coberta, l’aïllament tèrmic exterior, la substitució de la fusteria i de les vidrieres dels tancaments exteriors, així com la construcció d’un fals sostre de fusta a l’espai de l’escola per reforçar les condicions tèrmiques i acústiques.
El projecte també ha comportat la renovació del sistema de climatització, amb la substitució del lluminàries existents, la instal·lació de llums de tecnologia LED i el canvi de la caldera de gasoil per un equip d’aerotèrmia amb dipòsit d’inèrcia. El nou sistema permet climatitzar l’edifici de manera més eficient i, si cal, donar suport puntual a la caldera anterior per a l’augment de la temperatura de l’aigua del dipòsit.
El cost total de l’actuació ha estat de 227.673,60 euros. D’aquest import, el consistori ha obtingut una subvenció de 212.746,20 euros del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria de Transició Ecològica. L’ajuntament destaca que la intervenció suposa un pas endavant en la millora dels equipaments municipals i en el compromís amb la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic.
