Solsona suma llaminadures gegants i embolicadores a la rua dels Reis d'Orient
La cavalcada ofereix un vessant inclusiu amb un tram silenciós al nucli antic per qui vulgui seguir la comitiva amb més tranquil·litat
Tot està a punt a Solsona per a l’arribada dels Reis d’Orient, que començarà a dos quarts de set. El recorregut començarà a l’avinguda del Cardenal Tarancón, continuarà pel passeig del Pare Claret, el portal i carrer del Castell, la plaça de Sant Joan, la plaça Major, el carrer de Sant Miquel i finalitzarà a la catedral, a la capella del Claustre. Al portal del Castell, Melcior, Gaspar i Baltasar baixaran de les carrosses i continuaran el trajecte a peu amb l’acompanyament musical de l’orquestra Patinfanjas.
La cavalcada incorpora un tram inclusiu silenciós des de la plaça de Sant Joan fins a la plaça Major pel carrer de la Mare de Déu. Aquest tram està pensat per a persones que necessiten participar en la comitiva sense soroll ni excés d’estrès sensorial. Durant aquest tram, els instruments i les animacions que normalment acompanyen la cavalcada no es fan servir, i els participants i assistents adapten el comportament per crear un recorregut tranquil i accessible. Les persones que no necessitin aquest tram poden accedir directament a la plaça Major pels carrers de les Terceries i Sant Cristòfol. Aquesta iniciativa busca garantir que qualsevol persona, independentment de les seves necessitats, pugui participar en la cavalcada i veure els Reis d’Orient en condicions adaptades. També s’incorporen nous grups a la comitiva, com les embolicadores i les llaminadures gegants, i s’ha renovat el vestuari i els complements de diversos personatges. Prop de 200 persones, entre entitats, col·lectius i voluntaris, participen a la comitiva sota la coordinació de les regidories de Cultura i Educació i la Comissió de Reis.
El recorregut combina elements tradicionals amb les novetats d’aquesta edició i inclou la presència de les carrosses, l’acompanyament musical i la participació dels grups i entitats de la ciutat. L’organització recorda que la finalitat del tram inclusiu silenciós és permetre que tothom pugui veure els Reis i seguir el recorregut.
El recorregut
