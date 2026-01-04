Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Solsona suma llaminadures gegants i embolicadores a la rua dels Reis d'Orient

La cavalcada ofereix un vessant inclusiu amb un tram silenciós al nucli antic per qui vulgui seguir la comitiva amb més tranquil·litat

El rei Baltasar durant la cavalcada de Solsona, acompanyat dels seus dos patges

Miquel Spa

Solsona

Tot està a punt a Solsona per a l’arribada dels Reis d’Orient, que començarà a dos quarts de set. El recorregut començarà a l’avinguda del Cardenal Tarancón, continuarà pel passeig del Pare Claret, el portal i carrer del Castell, la plaça de Sant Joan, la plaça Major, el carrer de Sant Miquel i finalitzarà a la catedral, a la capella del Claustre. Al portal del Castell, Melcior, Gaspar i Baltasar baixaran de les carrosses i continuaran el trajecte a peu amb l’acompanyament musical de l’orquestra Patinfanjas.

La cavalcada incorpora un tram inclusiu silenciós des de la plaça de Sant Joan fins a la plaça Major pel carrer de la Mare de Déu. Aquest tram està pensat per a persones que necessiten participar en la comitiva sense soroll ni excés d’estrès sensorial. Durant aquest tram, els instruments i les animacions que normalment acompanyen la cavalcada no es fan servir, i els participants i assistents adapten el comportament per crear un recorregut tranquil i accessible. Les persones que no necessitin aquest tram poden accedir directament a la plaça Major pels carrers de les Terceries i Sant Cristòfol. Aquesta iniciativa busca garantir que qualsevol persona, independentment de les seves necessitats, pugui participar en la cavalcada i veure els Reis d’Orient en condicions adaptades. També s’incorporen nous grups a la comitiva, com les embolicadores i les llaminadures gegants, i s’ha renovat el vestuari i els complements de diversos personatges. Prop de 200 persones, entre entitats, col·lectius i voluntaris, participen a la comitiva sota la coordinació de les regidories de Cultura i Educació i la Comissió de Reis.

El recorregut combina elements tradicionals amb les novetats d’aquesta edició i inclou la presència de les carrosses, l’acompanyament musical i la participació dels grups i entitats de la ciutat. L’organització recorda que la finalitat del tram inclusiu silenciós és permetre que tothom pugui veure els Reis i seguir el recorregut.

El recorregut

El recorregut de la cavalcada de Solsona

