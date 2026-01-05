Els Reis d'Orient arriben a Solsona amb una comitiva encara més gran i vistosa
A la cavalcada s’han incorporat les embolicadores de regals i un altre grup que ha desfilat amb llaminadures gegants
Guiats pel lluminós estel, els tres Reis d’Orient han tornat a trepitjar Solsona per repartir regals, màgia i il·lusió entre petits i grans. Enguany, la seva comitiva s’ha incrementat encara més i als patges reials, estrelles, carters, fanalers, carboners i portadors de torxes, també se li han sumat altres grups com les embolicadores de regals i d’altres que duien llaminadures gegants. La música i l’esperit festiu han fet vibrar als centenars d’aplegats per l’arribada de Ses Majestats, tret al tram inclusiu silenciós que han emprès entre la plaça de Sant Joan fins a la plaça Major.
Les dinàmiques coreografies, la majestuositat de les carrosses i la palpable simpatia dels tres savis, com també de tots els seus acompanyants, han fet plena la cavalcada de Solsona. Com és habitual, i al ritme de la cançó dels Reis Mags creada l’any 2021, han arribat per una avinguda del Cardenal Tarancon que s’ha omplert d’assistents.
Un cop al portal del Castell, Ses Majestats han deixat enrere les carrosses per recórrer el nucli antic a peu, amb l’acompanyament musical de l’orquestra Patinfanjàs. Així, s'han pogut acostar més als infants, amb qui també s'han pogut fer algunes fotografies.
Un cop a la plaça de Sant Joan, han fet uns parlaments i després s'han dirigit cap a la plaça Major pel carrer de Sant Miquel, el tram silenciós. Com també als darrers anys, els Reis han avançat sense cap mena d’acompanyament musical ni animació perquè infants amb hipersensibilitat o amb algun tipus de diversitat funcional també participin i visquin en primera persona aquesta cita tan especial.
En aquest sentit, enguany els trabucs tampoc s'han vist ni sentit, a fi d’evitar que el seu estrèpit incomodi als infants. Tot i això, els trabucaires han continuat participant en la cavalcada conduint els vehicles que estiraven les carrosses.
La darrera parada ha estat la catedral, que també s'ha omplert de gom a gom. Allà, Ses Majestats han fet la seva tradicional ofrena i també han fet uns parlaments, en què han apel·lat a la bondat que han tingut els infants durant aquest any.
La multitudinària i lluïda cavalcada ha estat possible gràcies a la participació de quasi 200 persones, entre entitats, col·lectius i voluntaris.
