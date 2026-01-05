L'èxit a Freixinet empeny Riner a estudiar el canvi d'ubicació de la Fira de Nadal
El canvi de seu motivat per les obres de la Casa Gran del Miracle va permetre als visitants descobrir el nucli antic i participar en activitats solidàries, culturals i gastronòmiques
L’Ajuntament de Riner té sobre la taula la possibilitat de traslladar la Fira de Nadal en futures edicions, després de l’èxit assolit enguany amb la celebració a la Plaça Major de Freixinet. La decisió es prendrà en un debat intern de l’equip de govern un cop hagin passat les festes, segons va explicar l’alcalde, Joan Solà: “Ja que la valoració de la Fira de Nadal d’enguany va ser molt positiva, estem valorant de forma molt gran que la Fira de Nadal es traslladi a Freixinet. Però no ho decidirem fins més endavant.”
La fira, que enguany va canviar de seu a causa de les obres de rehabilitació de la Casa Gran del Miracle, va rebre una molt bona resposta de públic durant tot el dia. Els visitants, procedents majoritàriament del Solsonès i comarques veïnes, van valorar positivament la nova ubicació, que els va permetre descobrir el nucli de Freixinet i gaudir del seu centre històric il·luminat amb un enllumenat festiu especial.
Segons Solà, la cita nadalenca va mantenir els valors tradicionals de promocionar els productors i productes dels micropobles i potenciar l’esperit festiu de la temporada. Aquest any, a més, s’hi va afegir la voluntat de donar a conèixer el patrimoni monumental i urbanístic del territori, com l’església i el nucli antic de Freixinet. La fira també va tenir un vessant solidari amb la venda de dolços destinats a Palestina i el concert de la Marató “El viatge de la Gabriela”, a càrrec del duet Gatzara, que va recollir aportacions voluntàries del públic.
La zona de venda va reunir 24 paradistes de diversos micropobles de la comarca i de les demarcacions de Lleida i Barcelona, i es va completar amb activitats paral·leles com el concert de la coral La Fònica de Freixinet, la degustació d’escatxiruta (escudella rinerenca) i de neules artesanes, el dinar popular i el berenar amb broquetes de botifarra a l’estil rinerenc. També es van celebrar tallers de dolços amb farines ecològiques i una xerrada sobre l’origen litúrgic de les neules.
Les propostes de descoberta van incloure visites guiades a Freixinet, jornada de portes obertes a l’Escola Rural per conèixer les noves instal·lacions de la Llar d’Infants, i al Local Social, per veure les ampliacions i nous serveis. En l’àmbit infantil, es van fer tallers de coneixement dels micropobles i de pintacares.
Els expositors van oferir productes alimentaris de proximitat —formatges, embotits, oli, pa, coques, torrons, neules, mel, patates, lleguminoses, vins i cerveses—, creacions artesanals —decoracions nadalenques, patchwork, bijuteria— i llibres, completant així una jornada que va combinar tradició, cultura i solidaritat en un marc nadalenc de gran atractiu.
