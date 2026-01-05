Solsona es desperta emblanquinada després de quatre anys de la darrera nevada
Enguany, la neu s'ha anticipat a l'arribada dels Reis d'Orient i, com assegura l'Ajuntament, la seva cavalcada es farà amb normalitat
Per circular per la C-462, entre la Coma i Tuixén, els vehicles hauran de portar cadenes o pneumàtics d'hivern
Solsona ha despertat emblanquinada aquest dilluns, just quatre anys després de la darrera nevada que va caure a la ciutat, el 9 de gener de 2021. Les baixes temperatures, que han arribat a mínimes de -1,7 graus a primera hora del matí, han fet que la precipitació hagi acabat caient en forma de neu. En altres punts de la comarca, ha nevat amb més intensitat i els bons gruixos han deixat imatges de postal, com ara a Pinós, Odèn i a la Vall de Lord. Fins ara, la borrasca Francis no ha produït afectacions significatives, però es recomana circular amb cadenes i extremar la precaució, especialment al Solsonès nord.
A la capital ha caigut una precipitació d'uns 0,4 mm. No ha estat abundant, però ha estat suficient per emblanquinar teulades, parcs i jardins i deixar uns gruixos de més de 6 centímetres. Les baixes temperatures, que no pujen dels 1,8 graus, estan permetent que la neu s'estigui conservant. A més, la nevada s'ha anticipat a la cavalcada dels Reis d'Orient, que es farà amb normalitat i sense cap alteració, com assegura l'Ajuntament solsoní.
Al nucli d'Ardèvol, al municipi de Pinós, la neu ha deixat gruixos més generosos i un paisatge digne d'un conte de Nadal.
A Odèn, al nord de la comarca, la borrasca ha estat encara més intensa i s'hi han arribat a acumular generoses quantitats de neu. Al refugi del Zoo del Pirineu, l'episodi ha deixat boniques estampes com la d'aquests cèrvids.
Arran de les nevades, el Servei Català de Trànsit ha establert l'obligatorietat de circular amb cadenes o pneumàtics d'hivern en carreteres del nord de la comarca, on neva amb més intensitat. La mesura s'aplica específicament a la C-462, entre la Coma i Tuixén.
Un Port del Comte amb totes les pistes obertes
Coincidint amb el temporal, l'estació del Port del Comte s'ha omplert d'esquiadors aquest dimarts. Avui s'han obert pràcticament tots els quilòmetres esquiables i els gruixos de neu s'han vist alimentats per les recents nevades. En aquests moments van dels 65 als 115 cm.
