Odèn porta la xarxa d'aigua als nuclis disseminats
El projecte, amb una inversió de més de 512.000 euros, inclou la construcció d’un nou dipòsit, xarxes de distribució i la participació de l’EMD de Canalda, amb finançament de la Diputació i la Generalitat
En les últimes setmanes s’han iniciat les obres del projecte executiu per a l’abastament d’aigua potable als disseminats del sud-est d’Odèn. El projecte està finançat pel Pla de cooperació municipal d’inversions en matèria de Salut, corresponent a les anualitats 2023, 2024 i 2025, de la Diputació de Lleida, l’Agència Catalana de l’Aigua i el Pla únic d’obres i serveis (PUOSC) de la Generalitat de Catalunya, i compta amb la participació de l’EMD de Canalda, que assumeix part del cost amb la cessió dels imports que li corresponen d’aquests plans de finançament.
L’objectiu del projecte és definir i executar les obres necessàries per construir una nova xarxa en alta i baixa que subministri aigua als disseminats del sud-est del terme municipal, mitjançant la instal·lació d’una canonada de connexió des de la Font del Vermell fins a un nou dipòsit de distribució, incloent la construcció del dipòsit, la instal·lació d’un grup de pressió i la realització de la xarxa de distribució als diferents nuclis. Les principals actuacions inclouen la conducció de captació fins al nou dipòsit, la construcció del dipòsit i l’escomesa elèctrica, així com la conducció de la xarxa de distribució als disseminats de Cavallera, Soler i Junyent.
El contracte per a la realització de les obres ha estat adjudicat a l’empresa Irriga Water Solutions SL per un import total de 512.530,52 euros. Fins ara, s’ha executat la portada d’aigua al Zoo del Pirineu i l’abastament en baixa de la finca de Junyent, i durant les properes setmanes es continuarà amb les obres canalitzant l’aigua en alta des de la Font del Vermell, instal·lant el nou dipòsit i finalitzant els abastaments en baixa que subministraran a Roc Falcon, els Solers, Cavallera alta i Cavallera baixa.
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Alerta si has de circular per aquestes carreteres de la Catalunya central durant l'episodi de neu i fred intens
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
- Alerta si circules per aquestes carreteres durant l'episodi de neu a la Catalunya central
- La borrasca Francis porta la neu a la Catalunya central: de flocs dispersos a Manresa a paisatges blancs al Moianès, Berguedà i Solsonès
- David Fernández de Arriba, professor: 'Els nois no llegiran un assaig, però el còmic permet treballar la Guerra Civil
- Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta