Odèn porta la xarxa d'aigua als nuclis disseminats

El projecte, amb una inversió de més de 512.000 euros, inclou la construcció d’un nou dipòsit, xarxes de distribució i la participació de l’EMD de Canalda, amb finançament de la Diputació i la Generalitat

La intervenció a la xarxa de camins per estendre la canalització

La intervenció a la xarxa de camins per estendre la canalització / AJ ODÈN

Miquel Spa

Miquel Spa

Odèn

En les últimes setmanes s’han iniciat les obres del projecte executiu per a l’abastament d’aigua potable als disseminats del sud-est d’Odèn. El projecte està finançat pel Pla de cooperació municipal d’inversions en matèria de Salut, corresponent a les anualitats 2023, 2024 i 2025, de la Diputació de Lleida, l’Agència Catalana de l’Aigua i el Pla únic d’obres i serveis (PUOSC) de la Generalitat de Catalunya, i compta amb la participació de l’EMD de Canalda, que assumeix part del cost amb la cessió dels imports que li corresponen d’aquests plans de finançament.

L’objectiu del projecte és definir i executar les obres necessàries per construir una nova xarxa en alta i baixa que subministri aigua als disseminats del sud-est del terme municipal, mitjançant la instal·lació d’una canonada de connexió des de la Font del Vermell fins a un nou dipòsit de distribució, incloent la construcció del dipòsit, la instal·lació d’un grup de pressió i la realització de la xarxa de distribució als diferents nuclis. Les principals actuacions inclouen la conducció de captació fins al nou dipòsit, la construcció del dipòsit i l’escomesa elèctrica, així com la conducció de la xarxa de distribució als disseminats de Cavallera, Soler i Junyent.

El contracte per a la realització de les obres ha estat adjudicat a l’empresa Irriga Water Solutions SL per un import total de 512.530,52 euros. Fins ara, s’ha executat la portada d’aigua al Zoo del Pirineu i l’abastament en baixa de la finca de Junyent, i durant les properes setmanes es continuarà amb les obres canalitzant l’aigua en alta des de la Font del Vermell, instal·lant el nou dipòsit i finalitzant els abastaments en baixa que subministraran a Roc Falcon, els Solers, Cavallera alta i Cavallera baixa.

