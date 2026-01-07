L'Institut d'Estudis Lacetans prepara la celebració dels 30 anys amb actes sobre la resistència franquista a Solsona
L’entitat vol vincular la commemoració amb la recuperació històrica i la participació de testimonis locals
L’Institut d’Estudis Lacetans (CEL) es prepara per celebrar el seu 30è aniversari l’any 2026 amb un programa que, molt probablement, estarà centrat en la recuperació de la memòria històrica i els fets de la resistència franquista a Solsona. Segons ha explicat la presidenta del CEL, Neus Mújal, el projecte encara està en una fase inicial, però l’objectiu és vincular la commemoració de les tres dècades de l’entitat amb l’exposició de materials i la participació de persones que van formar part del moviment antifranquista a la ciutat.
«Com a mínim, preveiem una exposició amb documents i objectes relacionats amb la resistència franquista i una conferència amb persones de Solsona que hi van participar», ha detallat Mújal. L’objectiu és combinar la divulgació històrica amb la recuperació del record d’una època fonamental per entendre la història recent de la ciutat.
La presidenta del CEL ha remarcat que, després d’un any intens amb l’organització de l’exposició sobre l'aiga a Solsona l’entitat busca un nou enfocament per a la celebració. «No tenim previst encara cap acte purament festiu pel 30è aniversari», ha explicat, «però sí que és probable que fem alguna activitat relacionada amb la memòria històrica».
Amb aquest enfocament, l’Institut d’Estudis Lacetans reafirma la seva vocació de ser un punt de referència cultural i social a Solsona, mantenint la recerca i la divulgació com a eixos centrals del seu treball després de tres dècades d’activitat continuada. L’entitat avançarà en els propers mesos en la planificació concreta dels actes, amb la voluntat de combinar rigor històric, participació ciutadana i reconeixement de les figures locals que van contribuir a la resistència antifranquista.
