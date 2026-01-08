Nova formació al Solsonès: conviure a casa amb l'adolescència
El Consell Comarcal organitza quatre tallers gratuïts per ajudar les famílies a millorar la comunicació i la convivència amb els fills joves
La convivència familiar i la necessitat de revolta pròpia de l’adolescència no són conceptes incompatibles. Al Solsonès, aquesta equació es vol fer més fàcil amb formació i espais de reflexió compartida. En aquest context, el Consell Comarcal del Solsonès ha posat en marxa un pla de tallers adreçat a famílies amb adolescents per dotar-les d’eines que ajudin a gestionar una etapa vital sovint complexa però clau per al desenvolupament personal i familiar.
A través dels Serveis Socials Bàsics, el Consell impulsa quatre sessions formatives que es duran a terme entre els mesos de gener, febrer i març al Casal Cívic i Comunitari Xavier Jounou de Solsona. Els tallers estaran dinamitzats per professionals dels Serveis Socials i tenen com a objectiu acompanyar les famílies en els principals reptes educatius i emocionals de l’adolescència.
El calendari preveu sessions els dies 21 de gener, 4 i 25 de febrer, i 11 de març, en horari de dos quarts de set a vuit del vespre. Cada trobada abordarà una temàtica concreta considerada clau en aquesta etapa: el vincle familiar, les emocions i la comunicació, l’establiment de límits i la sexualitat.
L’activitat s’ha concebut com un espai obert de diàleg i reflexió, on les famílies podran expressar inquietuds, compartir experiències i contrastar punts de vista amb altres participants i amb els professionals que condueixen les sessions. Tot i que no és obligatori assistir a tots els tallers, des de l’organització es recomana fer-ho per aprofitar plenament el recorregut formatiu.
Els tallers són gratuïts i oberts a tothom, però cal fer inscripció prèvia enviant un correu electrònic a ssapsolsones@elsolsones.cat.
Amb aquesta iniciativa, el Consell Comarcal del Solsonès reforça el seu compromís amb el suport a les famílies del territori, apostant per la comunicació, la convivència i el benestar familiar com a pilars per afrontar l’adolescència d’una manera més conscient i compartida.
