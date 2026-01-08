Operatiu al Solsonès per la neu: coordinació d'ajuntaments i 45 tones de sal
L’actuació uneix Consell, ajuntaments i ADF per garantir la seguretat i la circulació a l'extensa xarxa viària
El Solsonès ha afrontat l'episodi meteorologic de neu i fred amb una recepta en gestió basada en la coordinació de les administracions i el repartiment de sal per l'extensa xarxa de carreteres de la comarca. Així, el Consell Comarcal del Solsonès ha escampat més de 45 tones de sal a la xarxa viària veïnal de la comarca arran de la nevada, en una actuació coordinada amb els ajuntaments per garantir unes condicions mínimes de seguretat per a la circulació.
Davant les previsions meteorològiques que anunciaven una baixada notable de les temperatures i nevades a cotes baixes, l’ens comarcal va activar de manera preventiva el dispositiu d’hivern, amb l’escampat de sal a diversos camins municipals. Les primeres actuacions es van iniciar divendres i es van allargar durant tot el cap de setmana als municipis de Castellar de la Ribera, Lladurs, la Molsosa, Odèn, Pinós, Riner i Torà.
La situació es va intensificar dilluns, vigília de Reis, quan la comarca es va despertar completament blanca. Des de primera hora del matí, els ajuntaments, amb el suport de veïns que disposen de maquinària pròpia, van començar les tasques de retirada de neu de les vies. Un cop es va poder actuar amb seguretat, es va iniciar l’escampada de sal als eixos principals de Pinell i Castellar de la Ribera.
A causa de l’abast generalitzat de la nevada, el dispositiu es va reforçar amb un segon vehicle, un tractor amb abonadora, que va permetre actuar simultàniament als municipis de Lladurs i Odèn. Paral·lelament, el camió dúmper va continuar treballant als principals eixos viaris de Riner, Pinós, Torà i la Molsosa.
L’endemà, dia de Reis, els esforços es van centrar en les vies secundàries d’alguns municipis, un cop garantida la circulació segura a les carreteres principals. Les actuacions s’han completat aquest dimecres amb l’escampat de sal al municipi de Llobera.
Des del Consell Comarcal del Solsonès s’ha volgut agrair la bona predisposició i col·laboració dels ajuntaments, així com la implicació de veïns i ADF de la comarca, que han treballat intensament per restablir el trànsit. El cost de les tasques ha estat assumit pels ajuntaments, mentre que la Diputació de Lleida s’ha fet càrrec del cost de la sal.
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Mor Toni González, de la popular Fonda Sant Benet, de Sant Fruitós, als 56 anys
- Nova davallada de les temperatures: fins a -15 graus en la matinada més freda dels darrers cinc anys
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Una enorme fuita d'aigua provoca inundacions a la carretera Santpedor de Manresa
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Els Mossos investiguen l’ordinador i el mòbil de Sergio Jiménez, l'‘streamer’ de Vilanova mort en directe
- Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm