Solsona rellança la tramitació en línia amb el Portal del Ciutadà
La plataforma de la Diputació de Lleida permet fer tràmits municipals, consultar impostos i obtenir volants del padró sense desplaçaments
L’Ajuntament de Solsona ha rellançat el Portal del Ciutadà, una eina que facilita als veïns i veïnes la realització de tràmits municipals en línia sense necessitat de desplaçar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). La plataforma, desenvolupada per la Diputació de Lleida, ofereix accés a informació tributària i la possibilitat de descarregar volants del padró d’habitants.
A través de l’adreça https://emunicipal.diputaciolleida.cat/eCiutada, accessible també des de la seu electrònica del web municipal, els ciutadans poden consultar dades sobre l’impost sobre béns immobles (IBI) i l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM). A més, és possible obtenir volants d’empadronament i l’històric dels moviments sempre que s’hagin produït dins la província de Lleida.
L’accés al portal requereix un certificat electrònic reconegut, com l’IdCAT, Cl@ve o qualsevol altre sistema d’identificació electrònica vàlid.
Amb aquesta iniciativa, Solsona avança en l’accessibilitat i eficiència dels serveis municipals, permetent als veïns estalviar temps i desplaçaments, i reforçant l’ús de l’administració electrònica.
