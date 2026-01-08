Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Anuari 2025Episodi de fredMor Mossèn Estanislau CorronsMercat de GironellaPlantacions de marihuanaJoan GarcíaLes fotos de la Cavalcada de Manresa
instagramlinkedin

Solsona rellança la tramitació en línia amb el Portal del Ciutadà

La plataforma de la Diputació de Lleida permet fer tràmits municipals, consultar impostos i obtenir volants del padró sense desplaçaments

Portal del Ciutadà Diputació gen2026

Portal del Ciutadà Diputació gen2026 / AJ SOLSONA

Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

L’Ajuntament de Solsona ha rellançat el Portal del Ciutadà, una eina que facilita als veïns i veïnes la realització de tràmits municipals en línia sense necessitat de desplaçar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). La plataforma, desenvolupada per la Diputació de Lleida, ofereix accés a informació tributària i la possibilitat de descarregar volants del padró d’habitants.

A través de l’adreça https://emunicipal.diputaciolleida.cat/eCiutada, accessible també des de la seu electrònica del web municipal, els ciutadans poden consultar dades sobre l’impost sobre béns immobles (IBI) i l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM). A més, és possible obtenir volants d’empadronament i l’històric dels moviments sempre que s’hagin produït dins la província de Lleida.

L’accés al portal requereix un certificat electrònic reconegut, com l’IdCAT, Cl@ve o qualsevol altre sistema d’identificació electrònica vàlid.

Amb aquesta iniciativa, Solsona avança en l’accessibilitat i eficiència dels serveis municipals, permetent als veïns estalviar temps i desplaçaments, i reforçant l’ús de l’administració electrònica.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents