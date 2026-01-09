Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Juguettos a ManresaMarxa lenta C-16DakarMor Mossèn Estanislau CorronsJoan GarcíaEpisodi de fred
instagramlinkedin

Festa del Brut i la Bruta: el Solsonès ja mira cap al Carnaval

Els Catarres encapçalen un programa que combina música actual i tradició popular els dies 6 i 7 de febrer a Torà

Un moment de la Festa del Brut i la Bruta

Un moment de la Festa del Brut i la Bruta / ALBERT PAGES COLOM

Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

La 37a edició de la Festa del Brut i la Bruta de Torà serà una de les primeres cites destacades del calendari de carnaval d’enguany, amb Els Catarres com a cap de cartell i una programació que fusiona música actual i tradició popular. Aquesta celebració, que tindrà lloc els propers 6 i 7 de febrer, s’ha consolidat com un referent festiu a la comarca i manté l’esperit dels orígens de la festa.

Organitzada per l’Associació Cultural el Brut i la Bruta, la festa destaca per la seva capacitat de barrejar actes tradicionals amb propostes més contemporànies per a tots els públics. Al cartell, a més de Els Catarres, hi figuren altres noms del panorama musical català com Banda Neon, K‑ZU i Ambauka, que aporten la banda sonora a un cap de setmana intens de celebració. També és previst mantenir actes ja consolidats com la Nit del Constantí i la Constantifarra, que contribueixen a donar caràcter i ritme a les nits festives.

Els actes tradicionals no falten: desfilades i cercaviles dels gegants del Brut i la Bruta, presència dels personatges de l’antiga Llordera i la rua amb música i comparses són alguns dels moments centrals que recreen els elements més antics de la festa. Una celebració popular que, tot i adaptar‑se als temps actuals, conserva la seva essència i lligams amb les celebracions tradicionals abans del carnaval.

La Festa del Brut i la Bruta té un origen que es remunta a l’antiga festa de la Llordera, una celebració del Dijous Gras documentada almenys des del segle XVII. Amb el pas dels anys, la festa va desaparèixer durant la Guerra Civil i es va recuperar a finals del segle XX, mantenint des de llavors els trets més característics de la tradició local tot adaptant‑se a les noves sensibilitats populars.

Aquest any, la celebració s’espera amb especial il·lusió, ja que combina la promoció de la cultura popular amb la vitalitat de la música en viu i els espectacles pensats per a famílies i joves. Torà torna així a posicionar la seva Festa del Brut i la Bruta com una de les cites més esperades per donar el tret de sortida als carnavals i mantenir viva una tradició centenària amb projecció de futur.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
  2. Nandu Jubany queda aturat a trenta quilòmetres del final de l'especial en la primera jornada marató al Dakar
  3. Un camió amb la ploma aixecada s'endú els llums del Túnel de la Nou i obliga a tallar la circulació a la C-16
  4. Els Mossos investiguen l’ordinador i el mòbil de Sergio Jiménez, l'‘streamer’ de Vilanova mort en directe
  5. Una sentència ordena l’Ajuntament de Cercs a investigar si els terrenys de l’antiga central tèrmica són béns comunals
  6. Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
  7. Gerard Farrés anuncia la seva retirada del Dakar per problemes físics
  8. Mor Toni González, de la popular Fonda Sant Benet, de Sant Fruitós, als 56 anys

Els neonazis de Núcleo Nacional desembarquen a Barcelona mentre els antifeixistes criden a boicotejar el seu acte

Els neonazis de Núcleo Nacional desembarquen a Barcelona mentre els antifeixistes criden a boicotejar el seu acte

Continuen els treballs de substitució de rajoles en el primer tram del Passeig de Manresa

Continuen els treballs de substitució de rajoles en el primer tram del Passeig de Manresa

Escapada d'un dia a Puigcerdà: guia per gaudir al màxim de la capital de la Cerdanya

Escapada d'un dia a Puigcerdà: guia per gaudir al màxim de la capital de la Cerdanya

Els millors santuaris ‘healthy’ de Barcelona

Els millors santuaris ‘healthy’ de Barcelona

Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan

Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan

Lise Davidsen encapçala ‘Tristan und Isolde’ al Liceu

Finlàndia avança Espanya com a país europeu amb més taxa d’atur

Finlàndia avança Espanya com a país europeu amb més taxa d’atur

Illa i Puente formalitzaran la constitució de l’empresa mixta de Rodalies dilluns

Illa i Puente formalitzaran la constitució de l’empresa mixta de Rodalies dilluns
Tracking Pixel Contents