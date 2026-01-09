Festa del Brut i la Bruta: el Solsonès ja mira cap al Carnaval
Els Catarres encapçalen un programa que combina música actual i tradició popular els dies 6 i 7 de febrer a Torà
La 37a edició de la Festa del Brut i la Bruta de Torà serà una de les primeres cites destacades del calendari de carnaval d’enguany, amb Els Catarres com a cap de cartell i una programació que fusiona música actual i tradició popular. Aquesta celebració, que tindrà lloc els propers 6 i 7 de febrer, s’ha consolidat com un referent festiu a la comarca i manté l’esperit dels orígens de la festa.
Organitzada per l’Associació Cultural el Brut i la Bruta, la festa destaca per la seva capacitat de barrejar actes tradicionals amb propostes més contemporànies per a tots els públics. Al cartell, a més de Els Catarres, hi figuren altres noms del panorama musical català com Banda Neon, K‑ZU i Ambauka, que aporten la banda sonora a un cap de setmana intens de celebració. També és previst mantenir actes ja consolidats com la Nit del Constantí i la Constantifarra, que contribueixen a donar caràcter i ritme a les nits festives.
Els actes tradicionals no falten: desfilades i cercaviles dels gegants del Brut i la Bruta, presència dels personatges de l’antiga Llordera i la rua amb música i comparses són alguns dels moments centrals que recreen els elements més antics de la festa. Una celebració popular que, tot i adaptar‑se als temps actuals, conserva la seva essència i lligams amb les celebracions tradicionals abans del carnaval.
La Festa del Brut i la Bruta té un origen que es remunta a l’antiga festa de la Llordera, una celebració del Dijous Gras documentada almenys des del segle XVII. Amb el pas dels anys, la festa va desaparèixer durant la Guerra Civil i es va recuperar a finals del segle XX, mantenint des de llavors els trets més característics de la tradició local tot adaptant‑se a les noves sensibilitats populars.
Aquest any, la celebració s’espera amb especial il·lusió, ja que combina la promoció de la cultura popular amb la vitalitat de la música en viu i els espectacles pensats per a famílies i joves. Torà torna així a posicionar la seva Festa del Brut i la Bruta com una de les cites més esperades per donar el tret de sortida als carnavals i mantenir viva una tradició centenària amb projecció de futur.
