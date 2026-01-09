Niubó aborda la matrícula viva, les ràtios i l’FP dual en la seva visita al Solsonès
La consellera d’Educació manté reunions amb l’Ajuntament de Solsona i la direcció de l’Institut Francesc Ribalta i completa l’agenda amb visites a equipaments educatius i culturals de la comarca
La consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha fet aquest divendres una visita institucional al Solsonès amb una agenda centrada en l’àmbit educatiu i cultural, que l’ha portat a Solsona i Riner. Es tracta de la seva primera jornada de treball a la comarca des que ocupa el càrrec.
La visita ha començat a l’Ajuntament de Solsona, on la consellera ha estat rebuda a la sala de plens pels membres de la corporació municipal. Niubó ha signat el llibre d’honor del consistori i ha mantingut una reunió amb l’alcaldessa, Judit Gisbert, i la regidora d’Educació, Esther Espluga. En la trobada s’han abordat diverses qüestions relacionades amb la planificació educativa al municipi, entre les quals el volum d’alumnat que s’escolaritza a Solsona fora del període ordinari de preinscripció. El curs passat, l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) va gestionar més de noranta matrícules vives, mentre que des de l’inici de l’actual curs ja se n’han registrat una vintena.
A continuació, la consellera s’ha desplaçat a l’Institut Francesc Ribalta, acompanyada de l’alcaldessa, la regidora d’Educació i la directora dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central, Saray Gómez. La comitiva ha estat rebuda per l’equip directiu del centre, encapçalat pel director, Pep Porredon. Durant la visita, Niubó ha recorregut diverses instal·lacions, com l’aula del cicle formatiu de grau mitjà d’atenció a la dependència i auxiliar d’infermeria, i un laboratori de ciències d’ESO, on ha pogut conèixer alguns dels projectes que s’hi desenvolupen.
En la reunió amb la direcció del centre s’han tractat aspectes com els projectes de futur de l’institut, la demanda de reducció de ràtios a l’educació secundària, l’oferta de cicles formatius i el desplegament de l’FP dual al territori.
L’agenda de la consellera a Solsona continua al Museu de Solsona, on és rebuda pel bisbe de Solsona, Francesc Conesa; el director del museu, Carles Freixes, i la directora tècnica, Lídia Fàbregas. En aquest espai, Niubó assisteix a la presentació de la marca del projecte Solsonaines, inclòs dins el Programa Educació i Cultura, impulsat pels serveis educatius del museu en coordinació amb el CRP del Solsonès. A l’acte també hi participen alumnes d’una optativa de tercer d’ESO de l’Institut Francesc Ribalta.
La visita institucional de la consellera al Solsonès continua a la tarda al municipi de Riner. A les quatre, inaugura la llar d’infants de l’Escola de Freixinet, de la ZER El Solsonès, un servei que s’ha posat en funcionament aquest curs i que ha suposat l’ampliació del centre educatiu. A l’acte hi participen l’alcalde de Riner, Joan Solà; la directora dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central; el vicepresident primer de la Diputació de Lleida, Agustí Jiménez, i les directores de l’escola de Freixinet i de la ZER El Solsonès, Marta Manteca i Núria Pujols.
Després de la inauguració, Niubó visita les instal·lacions del centre, participa en una trobada amb la comunitat educativa, representants institucionals i famílies, i es desplaça al local social que acull el menjador escolar. La jornada es tanca a dos quarts de sis de la tarda a l’Ajuntament de Riner, al nucli del Miracle, amb la signatura del llibre d’honor del consistori.
