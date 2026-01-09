Som dades a Internet, el pla de Solsona sobre seguretat digital
Dues activitats adreçades especialment als joves posen el focus en els riscos i les decisions que comporta l’ús d’internet i les xarxes socials
En una societat cada cop més digital, en què les dades personals s’han convertit en un actiu de gran valor, la Biblioteca Carles Morató de Solsona impulsa noves activitats per fomentar la cultura de la privacitat i la protecció de la informació personal. Aquest mes de gener, l’equipament acull dues propostes del projecte “Qui ets? Dades que parlen de tu”, una iniciativa que vol apropar a la ciutadania, especialment als joves, els riscos i reptes associats a l’ús quotidià de l’entorn digital.
El projecte està impulsat per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) amb la col·laboració del Servei de Biblioteques del Departament de Cultura, i té com a objectiu promoure una mirada crítica i conscient sobre com es comparteixen i gestionen les dades personals a internet.
La primera activitat tindrà lloc el 14 de gener a un quart de sis de la tarda i consistirà en un joc interactiu adreçat a alumnat d’ESO. Amb el títol “Tu tries!”, la proposta convida els participants a reflexionar sobre les seves pròpies pràctiques digitals a través d’un format participatiu. El joc planteja situacions quotidianes relacionades amb l’ús de xarxes socials i serveis en línia, i gira entorn d’una història en què dos joves veuen com les seves dades personals són segrestades. Al llarg de la sessió, els participants han de prendre decisions i valorar-ne les conseqüències.
La segona proposta serà el 22 de gener a les sis de la tarda amb un cinefòrum al voltant del documental Catfish, adreçat a joves a partir de 16 anys i públic adult. El film mostra els riscos de les relacions iniciades en entorns digitals i serveix de punt de partida per reflexionar sobre la privacitat i la identitat a internet.
Amb aquestes iniciatives, la biblioteca de Solsona consolida el seu paper com a espai de formació i reflexió en un moment en què la protecció de les dades i la privacitat s’han convertit en elements centrals de la societat digital.
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Nandu Jubany queda aturat a trenta quilòmetres del final de l'especial en la primera jornada marató al Dakar
- Un camió amb la ploma aixecada s'endú els llums del Túnel de la Nou i obliga a tallar la circulació a la C-16
- Els Mossos investiguen l’ordinador i el mòbil de Sergio Jiménez, l'‘streamer’ de Vilanova mort en directe
- Una sentència ordena l’Ajuntament de Cercs a investigar si els terrenys de l’antiga central tèrmica són béns comunals
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Gerard Farrés anuncia la seva retirada del Dakar per problemes físics
- Mor Toni González, de la popular Fonda Sant Benet, de Sant Fruitós, als 56 anys