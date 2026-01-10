Mares solsonines transormen en art l'experiència al part
"No hi havia representacions gràfiques del part creades des de l’experiència real de les dones. Faltava un espai on poder expressar-ho en primera persona"
Una nova proposta artística arriba a Solsona de la mà de Migjorn, la casa de naixements, amb l’exposició col·lectiva “Del Part a l’Art”, que es podrà visitar del 17 de gener al 14 de març a la sala d’exposicions de l’Artesana. La mostra reuneix sis dones, sis mares i sis visions personals de la maternitat, del part i dels processos transformadors que aquests moments impliquen.
Les peces exposades neixen de l’experiència íntima de les autores, que plasmen amb diferents llenguatges artístics –il·lustració, ceràmica, fotografia, pintura, objectes, instal·lacions i poesia– el que sovint no es pot expressar amb paraules. L’exposició es presenta com un homenatge a les mares, als cossos que es despleguen, als processos lents, a la vulnerabilitat que esdevé força i a totes les formes de maternar.
Les artistes participants són Erika Escudero amb L’olor dels Camagrocs, Anna Froud amb El temporitzador que posem al part, Kàtia Prat amb Allò que s’obre, Coral Silvestre amb Geometria Visceral, Camil Armas Rocha amb Mamífera i Aurembiaix Sabaté amb Connexions / Sió. Cada obra convida els visitants a mirar, escoltar i reconèixer que el part, ja sigui físic o simbòlic, transforma la vida i pot convertir-se en un relat col·lectiu quan es comparteix a través de l’art.
La portaveu del grup de sis artistes solsonines explica que el projecte neix arran de la iniciativa de L’Artesana de Solsona, que fa uns mesos va contactar amb diverses artistes locals que podien encaixar en una proposta col·lectiva. “Ens van convocar perquè creien que les nostres mirades podien aportar valor a un projecte centrat en la maternitat i el part”, assenyala.
Segons detalla, el punt de partida del projecte és la constatació que, històricament, el part ha estat representat gairebé sempre des d’una mirada externa, la dels homes. “No hi havia representacions gràfiques creades des de l’experiència real de les dones. Faltava un espai on poder expressar en primera persona què significa el part, des d’un punt de vista artístic”, explica. Aquesta reflexió va donar lloc a diverses iniciatives expositives i, finalment, a la creació del grup.
La primera trobada del col·lectiu va tenir lloc a l’Espai Imagina’t, a Biosca, on les sis artistes van compartir una jornada de treball creatiu que va servir per posar les bases del projecte. “Aquell dia vam iniciar el procés conjunt i després cadascuna ha desenvolupat la seva obra individual, sempre en diàleg amb la resta”, destaca la portaveu.
L’exposició que ara presenten gira entorn de la maternitat, amb una mirada diversa però interconnectada. “Cada creadora aporta la seva visió, però totes les obres estan vinculades entre si, com si expliquessin una mateixa història des de llenguatges diferents”, afirma. En aquest sentit, les sis obres de la mostra estaran connectades simbòlicament per un fil vermell.
Pel que fa a les tècniques, el projecte combina pintura, escriptura, fotografia i estampació, entre d’altres disciplines. “Cadascuna ha escollit la metodologia que millor s’adaptava a la seva manera d’expressar-se. Hi ha obres molt introspectives i d’altres de més expansives, però totes parteixen d’una experiència personal”, explica. Algunes peces utilitzen metàfores visuals, com la representació del creixement d’una flor per simbolitzar el procés vital i emocional del part.
La portaveu destaca també la força del vincle que s’ha creat entre les sis artistes. “Abans no teníem relació entre nosaltres, però la maternitat ens ha connectat. Ha estat una experiència molt potent a nivell humà i creatiu”, assegura. En aquest sentit, no descarta que el projecte tingui continuïtat més enllà de l’exposició. “S’ha creat un grup amb ganes de seguir compartint, retrobar-nos i fer créixer aquesta experiència en el futur”.
El grup de sis artistes subratlla el paper clau de L’Artesana de Solsona com a espai impulsor. “És una iniciativa que no se’ns hauria acudit mai de manera individual. La seva tasca és molt important perquè genera espais de trobada i fa possible que passin projectes com aquest”, conclou.
La inauguració tindrà lloc dissabte 17 de gener a les 18 h, amb entrada lliure i oberta al públic. “Del Part a l’Art” ofereix així un espai per connectar amb l’origen, amb el centre de la vida i amb la força creativa que emergeix de l’experiència de la maternitat.
