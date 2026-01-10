Una nova missió pel Bisbat de Solsona: motivar els joves a la vida religiosa
L'ens eclesial crea el Servei Diocesà de Pastoral de la Vocació per acompanyar els nois i noies que volen dedicar-se al catolicisme
El Bisbat de Solsona ha posat en marxa un nou grup de treball amb l’objectiu de reforçar la pastoral vocacional i fomentar les vocacions religioses a la diòcesi. Es tracta del Servei Diocesà de Pastoral de la Vocació, un òrgan recentment creat que comença a caminar amb la voluntat d’impulsar accions estables adreçades especialment als joves.
Les primeres passes del nou servei s’han fet durant les festes de Nadal amb una trobada dels seus membres a Sant Ramon. El grup està format per perfils diversos que representen diferents formes de vida eclesial: un matrimoni de Cervera, Joaquim i Maria Carmen; un religiós mercedari, el pare Diego; una laica, Mireia, i el mossèn delegat de vocacions, Mn. Marc. La reunió va servir per aprofundir en la reflexió sobre la pastoral vocacional en un sentit ampli i per començar a definir línies d’actuació per a aquest curs.
En paral·lel a la constitució del servei, el Bisbat ha promogut les primeres iniciatives concretes adreçades a joves amb inquietuds vocacionals. A l’inici de l’any s’han organitzat dos encontres simultanis, del 2 al 3 de gener: un per a noies al convent de les Carmelites Descalces de Mollerussa i un altre per a nois al monestir de Poblet.
Tot i que la participació ha estat reduïda, amb grups d’una cinquantena de joves, l’experiència ha estat ben valorada pels assistents. Els participants han pogut compartir espais de pregària, diàleg i convivència amb les comunitats religioses i entre ells mateixos, en un ambient de proximitat i reflexió personal.
Des del Bisbat de Solsona es destaca el balanç positiu d’aquestes primeres propostes, que refermen la voluntat de continuar treballant per oferir espais d’acompanyament i discerniment. La creació del Servei Diocesà de Pastoral de la Vocació vol esdevenir, així, una eina clau per revitalitzar les vocacions i reforçar el compromís de la diòcesi amb el futur de la vida religiosa.
Un Servei Diocesà de Pastoral de la Vocació és l’organisme que, en l’àmbit d’una diòcesi catòlica, s’encarrega de promoure vocacions al ministeri sacerdotal i a la vida consagrada, així com de fomentar una cultura vocacional dins de la comunitat cristiana. Aquest servei coordina iniciatives perquè tota l’acció pastoral doni suport al discerniment vocacional, vetlla per la sensibilització de la comunitat sobre la importància de la vocació i estableix relacions amb altres àmbits com la pastoral juvenil, la família, l’ensenyament i la catequesi. També acompanya persones en el seu camí de discerniment vocacional, crea espais de pregària i reflexió, i promou activitats que ajudin els fidels a escoltar i respondre a la crida de Déu en les seves vides.
