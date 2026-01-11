Confraria de la Mare de Déu del Claustre: devoció i acció social
Set entitats solsonines reben 10.000 euros en subvencions per part de la Confraria per desenvolupar projectes adreçats al benestar i l’atenció a persones en situació de vulnerabilitat
La Confraria de la Mare de Déu del Claustre de Solsona ha fet efectiva l’entrega dels ajuts econòmics destinats a entitats socials de la ciutat, una iniciativa que referma la seva tasca solidària més enllà de l’àmbit religiós. L’acte de lliurament ha reunit representants de les set entitats beneficiàries i membres de l’administració de la confraria a la sala de la Vint-i-quatrena.
Amb aquesta convocatòria, la Confraria ha destinat un total de 10.000 euros a projectes de caràcter social corresponents als exercicis 2024 i 2025. Els ajuts s’adrecen a entitats que treballen en favor del benestar de les persones i del conjunt de la ciutat, amb una atenció especial als col·lectius en situació de més vulnerabilitat.
En aquesta edició, la convocatòria es va adreçar a catorze entitats locals, de les quals set van presentar projecte. Les propostes van ser valorades d’acord amb les bases establertes, tenint en compte criteris com l’impacte social i el benefici directe per a la ciutadania. A partir d’aquesta avaluació, es van assignar les quantitats corresponents a cada iniciativa.
Les entitats que han rebut els ajuts són AMISOL, Associació Fènix, Associació GIGA, Volem Feina, Càritas Parroquial, Sol del Solsonès i Càritas Arxiprestal, totes elles amb una trajectòria consolidada en l’àmbit social i comunitari del municipi.
Amb aquesta entrega, la Confraria del Claustre reforça el seu compromís amb el teixit social local i consolida una línia de suport que, any rere any, contribueix al desenvolupament de projectes orientats a millorar la qualitat de vida de les persones i a enfortir la cohesió social.
La Confraria de la Mare de Déu del Claustre és una entitat religiosa i cultural amb seu a Solsona vinculada a la devoció a la Mare de Déu del Claustre, patrona de la ciutat. Històricament, la confraria s’encarrega de promoure el culte, conservar i difondre la devoció mariana i participar en els actes litúrgics i festius relacionats amb la patrona.
A més de la seva funció religiosa, la confraria desenvolupa una tasca social i solidària rellevant. Cada any impulsa iniciatives d’ajuda a entitats i projectes de caràcter social del municipi, amb l’objectiu de contribuir al bé comú i donar suport a persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat. Aquesta dimensió assistencial forma part del seu compromís amb la ciutat i el seu teixit associatiu, i complementa el seu paper tradicional dins la vida cívica i religiosa de Solsona.
- Mor als 24 anys Siro Ouro, actor de 'La Mesías'
- Dues carreteres tallades i quatre més afectades per la neu, aquest divendres
- Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Xavier Domènech, exlíder dels Comuns: «M’han sondejat de diferents espais polítics, però no em plantejo tornar»
- Com era viure a la residència del convent de les Reparadores de Manresa als anys seixanta?
- Un xoc entre dos vehicles deixa dos ferits greus i obliga a tallar la C-16, a Cercs
- Així seran els autobusos que cobriran la línia Manresa-Barcelona