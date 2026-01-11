Solsona obre els patis escolars també els dissabtes per formar en el lleure
L’espai de formació i oci per a infants de tres a dotze anys fomenta la conciliació familiar i el joc en comunitat
A partir del gener, els dissabtes al matí es converteixen en una oportunitat perquè els infants de Solsona surtin a gaudir d’un espai de joc, cura i convivència amb altres nens i nenes. La iniciativa s’emmarca dins del projecte Entretemps, impulsat pel Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Solsona amb el suport del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, i té com a finalitat reforçar els serveis de cura fora de l’horari escolar per facilitar la conciliació de les famílies i promoure la corresponsabilitat en la cura dels infants.
Els espais de joc es desenvoluparan els dissabtes de 10 a 13 h a l’Escola El Vinyet, i estan pensats per a infants d’entre 3 i 12 anys, amb activitats dinamitzades i temps per compartir amb altres nens i nenes en un entorn supervisat i adaptat. Per poder-hi participar és necessari inscriure’s: els alumnes d’educació infantil (I3, I4 i I5) han de fer la inscripció prèviament al web del projecte, mentre que els infants d’1r a 6è poden inscriure’s directament en el moment d’arribar al centre.
Entretemps es defineix com un espai per gaudir del temps lliure en comunitat, combinant la llibertat de joc amb activitats que fomenten les relacions socials i el benestar dels més petits. El projecte forma part del desplegament d’accions de lleure i cura d’infants fora de l’horari escolar amb l’objectiu d’alliberar temps per a les famílies, ja sigui per a l’activitat laboral, la vida social o l’autocura, amb la consciència que aquests serveis són un suport important per a la conciliació a nivell local.
L’oferta d’activitats del projecte Entretemps va més enllà dels dissabtes al matí i ha inclòs al llarg de l’any casals infantils en períodes no lectius, serveis de cura puntuals en equipaments i altres espais públics, així com iniciatives adreçades a diferents franges d’edat i necessitats familiars. Aquest conjunt d’accions reflecteix l’aposta del Consell Comarcal i de l’Ajuntament per reforçar la xarxa de suport a les famílies del Solsonès i promoure una corresponsabilitat pública en els serveis de cura dels infants.
Les inscripcions per als dissabtes de gener segueixen obertes i es poden fer a través del web del projecte, on també es pot consultar tota la informació sobre altres activitats disponibles per a famílies i infants.
