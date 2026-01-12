Un pessebre inspirat en Gaudí guanya el Concurs de pessebres de Solsona
L’obra de l’escola Setelsis, que combina tradició religiosa i modernisme, obté el primer premi en una edició amb propostes clàssiques i contemporànies
El primer premi del Concurs de pessebres de Solsona ha estat per a un muntatge que combina la tradició religiosa amb l’obra modernista d’Antoni Gaudí. La proposta, presentada per l’escola Setelsis, s’ha inspirat en el trencadís característic de l’arquitecte i ha estat reconeguda amb el guardó principal, dotat amb 100 euros.
La resta de premis del concurs, vuit en total i amb una dotació de 50 euros cadascun, s’han repartit entre pessebres de caire clàssic i altres de plantejament contemporani. Els reconeixements han estat per a Antoni Pujals Olivera, Jordi Vilà Capdevila, l’escola El Vinyet, Maria Claramunt Fors, Clara Guilanyà Cases, el Centre Excursionista del Solsonès, Marc Vilà Riba i Volem Feina (Zona R), en una edició que ha destacat per la varietat de formats i mirades.
El jurat del concurs de pessebres ha estat format pel Club de lectura d’àlbums il·lustrats de la Biblioteca Carles Morató, que ha valorat les propostes presentades tant des del punt de vista formal com pel seu contingut. L’acte de lliurament de premis es va celebrar divendres al vespre a la sala de plens de l’Ajuntament de Solsona, amb la presència de l’alcaldessa, Judit Gisbert, i del regidor de Cultura, Albert Colell.
En el mateix acte també es va fer entrega del premi del Concurs de postals de Nadal, que enguany ha tornat a guanyar Isa Martínez, que s’imposa per segon any consecutiu. El jurat, integrat per artistes del col·lectiu Mira l’Art, va escollir la seva proposta entre les presentades en aquesta edició.
