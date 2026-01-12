El salt al buit de Laura Escanes des de 122 metres d'altura a la presa de Llosa del Cavall: "He plorat"
El repte de la creadora de contingut i presentadora de 'La Travessa' forma part d'una col·laboració amb la marca de laques i gomines Got2b
Laura Escanes s’ha enfrontat a un dels reptes més extrems de la seva trajectòria amb un espectacular salt al buit des de 122 metres d’alçada. El desafiament s’ha dut a terme des d’una plataforma situada a 750 metres, a la presa de la Llosa del Cavall, a prop de Sant Llorenç de Morunys.
El salt, considerat un dels més alts d’Espanya i d’Europa, permet viure una caiguda lliure de fins a 122 metres. Per executar-lo, Escanes va utilitzar un sistema de corda elàstica dissenyat per frenar la caiguda de manera progressiva, assolint velocitats properes als 100 km/h. La creadora de contingut ha compartit el moment a través de les seves xarxes socials, on el vídeo del salt no ha passat desapercebut entre els seus seguidors.
L'acció forma part d’una campanya publicitària amb la marca de laques i gomines Got2b, amb qui la creadora de contingut catalana ha col·laborat. En aquest cas, el repte consistia a realitzar puenting amb un pentinat fixat exclusivament amb productes de la marca, posant a prova la seva resistència en una situació límit.
Aquest nou desafiament se suma a un 2025 marcat per l’adrenalina per a Escanes. La presentadora ha participat en la tercera temporada del reality d’aventures i esports extrems La Travessa i també ha dedicat part del seu temps lliure a practicar ciclisme i esquí juntament amb la seva parella, l'esportista professional Joan Verdú. Precisament, alguns dels propòsits d'Escanes pel 2026 estan relacionats amb l'esport, com ara entrenar quatre cops a la setmana o anar en bici sola.
