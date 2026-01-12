Solsonianes, el nou projecte educatiu per aprendre del patrimoni i el territori
Una iniciativa del Museu de Solsona connecta escola i cultura per portar l’aprenentatge més enllà de l’aula
El Solsonès compta amb un nou projecte educatiu arelat al territori i el seu patrimoni amb el lideratge de les institucions històriques de la comarca. El projecte Solsonianes és una nova eina educativa al servei dels centres del Solsonès amb l’objectiu de situar el patrimoni cultural i el territori al centre del procés d’aprenentatge. Impulsat pels serveis educatius del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, en coordinació amb el Centre de Recursos Pedagògics del Solsonès, el programa forma part del Programa Educació i Cultura i vol consolidar una manera d’ensenyar arrelada a l’entorn més proper.
La proposta ofereix a l’alumnat experiències educatives fora del marc habitual de l’aula, utilitzant el museu, el patrimoni i la cultura local com una caixa d’eines pedagògica. Així, Solsonianes planteja un aprenentatge vivencial, transversal i connectat amb la realitat del territori, que permet treballar continguts curriculars des d’una perspectiva pràctica i contextualitzada.
Un dels elements més destacats del projecte és el seu caràcter participatiu i comunitari. La marca gràfica de Solsonianes, ha estat creada a partir de propostes elaborades per alumnat de la comarca, concretament d’una optativa de 3r d’ESO de l’Institut de Solsona. Aquesta implicació directa dels joves reforça la idea del projecte com un espai compartit entre escola, institucions culturals i comunitat educativa.
Des del Museu de Solsona han destacat que Solsonianes aspira a convertir-se en un marc estable de col·laboració amb els centres educatius, amb activitats i propostes que es desplegaran progressivament i que posaran en valor el patrimoni material i immaterial del Solsonès com a recurs educatiu de primer ordre.
La presentació de la marca del projecte va tenir lloc al Museu de Solsona en un acte que va comptar amb la presència de la consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, que es trobava de visita institucional a la ciutat. La consellera va seguir l’acte acompanyada del bisbe de Solsona, Francesc Conesa, del director del Museu, Carles Freixes, i de la directora tècnica, Lídia Fàbregas.
Amb aquest projecte, el Museu de Solsona reforça el seu paper com a agent educatiu del territori i aposta per una educació vinculada a la cultura, la identitat i l’entorn, obrint noves vies de col·laboració entre patrimoni i escola.
Vertebrador de la comarca a través del patrimoni
El Servei Educatiu del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona té com a funció connectar el museu amb els centres educatius del Solsonès i facilitar l’ús del patrimoni com a recurs educatiu. El servei forma part del Servei Educatiu del Solsonès i treballa en coordinació amb el Departament d’Educació per oferir propostes vinculades a les col·leccions del museu i a l’entorn cultural del territori.
L’activitat del Servei Educatiu inclou visites escolars, tallers i activitats pensades per a les diferents etapes educatives, des d’infantil fins a batxillerat. Aquestes propostes permeten treballar continguts curriculars relacionats amb la història, l’art, l’arqueologia i la cultura local, a partir del contacte directe amb les peces del museu i el context patrimonial del Solsonès. El servei també posa a disposició dels centres materials didàctics i recursos per al professorat.
Un altre àmbit de treball és la relació amb els docents. El museu participa en trobades amb professorat i recull les necessitats dels centres per adaptar les activitats educatives. Aquesta col·laboració facilita la integració del patrimoni en els projectes educatius i reforça el paper del museu com a espai d’aprenentatge vinculat a l’educació formal.
Aquest plantejament és la base de projectes com Solsonianes, impulsat des del Servei Educatiu del Museu de Solsona en coordinació amb el Centre de Recursos Pedagògics del Solsonès. La iniciativa planteja l’ús del patrimoni i del territori com a eines d’aprenentatge fora de l’aula i estableix vincles entre escola, museu i entorn. Amb aquesta línia de treball, el Servei Educatiu consolida la seva funció dins l’àmbit educatiu de la comarca.
