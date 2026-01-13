Concerts del Carnaval: més noctàmbuls, preus més populars
L'entitat organtizadora endarrereix les sessions a les tres de la matinada per reduir les despeses de contractació i traslladar l'estalvi a les tarifes
Els concerts nocturns del Carnaval d’enguany a la polivalent començaran més tard que en edicions anteriors, però amb la novetat que els preus seran més assequibles per al públic. La programació s’inicia dissabte 7 amb la Festa Flaix i segueix amb quatre nits d’actuacions musicals pensades per a tots els gustos.
Dijous de Carnaval actuaran Brou i Les Reines del Mambo, mentre que divendres serà el torn de La Quinta i la DJ Anna Gisbert. Dissabte, els escenaris acolliran Rocktambuls i Mon DJ. La música nocturna es reprendrà dilluns amb el concurs de DJ’s, Blú Versions i DJ Sito, mentre que dimarts, el ball de disfresses comptarà amb Orquestra Litoral i Balahits.
Segons Àlex Vilanova, president de l’Associació del Carnaval, la decisió d’endarrerir l’inici de les nits musicals respon a criteris econòmics. Així, s'obrirà una estona més tard, començaran a les tres de la matinada, perquè l’obertura a les dues de la nit, que es feia durant molt temps, era econòmicament inviable. Amb aquest canvi, es pot contractar menys gent i, per tant, reduir costos, fet que permet l'associació baixar els preus tant de les entrades individuals com dels abonaments de socis. Els seguidors poden participar en un concurs per optar a un pack d’entrades, que estarà obert fins al dia 28.
Pel que fa a la programació del Diumenge de Carnaval, Vilanova ha anunciat dues novetats: al matí hi haurà vaquilles abans de les sopes, i a la tarda la tradicional Quina es substitueix per sardines i besaculs, una al·legoria a les sardanes i al besamans del dia 9 de la Festa Major.
Els concerts i activitats del Carnaval, amb un enfocament més popular i accessible, prometen un ambient animat i festiu per a tots els assistents.
