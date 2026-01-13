El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
L’Èric i la Nereida han aconseguit estabilitat i fan créixer el seu ramat d'ovelles al centre de Catalunya
Quan fa tres anys l’Èric i la Nereida van arribar a Pinós, no imaginaven que aquella petita vila del Solsonès seria la seva salvació. Aquest dilluns, en Quim Masferrer va descobrir la seva història al primer capítol de la desena temporada de “El Foraster”, en un episodi dedicat al municipi considerat el centre geogràfic de Catalunya.
La jove parella, la Nereida, de Els Alamús (al costat de Lleida), i l’Èric, d’Espot, porta el seu ramat d’ovelles de maneres molt diferents —ella és “més de manar” i ell deixa que els animals “vagin fent”—, va començar en el sector amb poques possibilitats i sense família pagesa darrere. “Hi va haver un moment que estàvem molt malament, la meva mare ens havia de comprar el menjar”, explica la Nereida emocionada.
L’arribada a Pinós va ser possible gràcies a un anunci a Instagram i a l’oportunitat que els va oferir en Joanet, un veí del poble. “Va ser el nostre salvador”, matisa la Nereida. D'altra manera, remarca, haurien plegat veles. Des de llavors, la parella ha aconseguit estabilitat: han trobat casa i el ramat creix a poc a poc. Fins i tot tenen un pacte divertit: “Si arribem a les 600 ovelles tindrem un fill. I cada 300 ovelles són un fill més”, expliquen somrients.
A més de la història de l’Èric i la Nereida, el programa va mostrar altres veïns i racons del municipi: la serra que divideix Ardèvol i Vallmanya, la Glòria, que malgrat haver perdut el marit manté l’alegria de viure, i en Jose, que va convidar en Quim a jugar com un nen.
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Les cases milionàries en venda a Manresa
- Per què Raphinha ha celebrat la Supercopa d’Espanya amb ulleres de sol?
- A Las Vegas triomfa el ‘bocata’ de calamars
- Descoberta al Parc Natural del Cadí-Moixeró: una nova espècie de planta endèmica
- «No pot haver-hi un procés educatiu normal si l’alumne no sap on dormirà»
- Els Bombers troben un home mort en un domicili de Berga gràcies a l'avís d'una veïna