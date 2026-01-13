Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Mortalitat a la C-16Álvaro ArbeloaEl ForasterJulio IglesiasBus Manresa-BarcelonaBaxi Manresa
instagramlinkedin

El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”

L’Èric i la Nereida han aconseguit estabilitat i fan créixer el seu ramat d'ovelles al centre de Catalunya

L'Èric i la Nereida, la parella de joves pastors de Pinós / El Foraster

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Quan fa tres anys l’Èric i la Nereida van arribar a Pinós, no imaginaven que aquella petita vila del Solsonès seria la seva salvació. Aquest dilluns, en Quim Masferrer va descobrir la seva història al primer capítol de la desena temporada de “El Foraster”, en un episodi dedicat al municipi considerat el centre geogràfic de Catalunya.

La jove parella, la Nereida, de Els Alamús (al costat de Lleida), i l’Èric, d’Espot, porta el seu ramat d’ovelles de maneres molt diferents —ella és “més de manar” i ell deixa que els animals “vagin fent”—, va començar en el sector amb poques possibilitats i sense família pagesa darrere. “Hi va haver un moment que estàvem molt malament, la meva mare ens havia de comprar el menjar”, explica la Nereida emocionada.

L’arribada a Pinós va ser possible gràcies a un anunci a Instagram i a l’oportunitat que els va oferir en Joanet, un veí del poble. “Va ser el nostre salvador”, matisa la Nereida. D'altra manera, remarca, haurien plegat veles. Des de llavors, la parella ha aconseguit estabilitat: han trobat casa i el ramat creix a poc a poc. Fins i tot tenen un pacte divertit: “Si arribem a les 600 ovelles tindrem un fill. I cada 300 ovelles són un fill més”, expliquen somrients.

A més de la història de l’Èric i la Nereida, el programa va mostrar altres veïns i racons del municipi: la serra que divideix Ardèvol i Vallmanya, la Glòria, que malgrat haver perdut el marit manté l’alegria de viure, i en Jose, que va convidar en Quim a jugar com un nen.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
  2. L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
  3. Les cases milionàries en venda a Manresa
  4. Per què Raphinha ha celebrat la Supercopa d’Espanya amb ulleres de sol?
  5. A Las Vegas triomfa el ‘bocata’ de calamars
  6. Descoberta al Parc Natural del Cadí-Moixeró: una nova espècie de planta endèmica
  7. «No pot haver-hi un procés educatiu normal si l’alumne no sap on dormirà»
  8. Els Bombers troben un home mort en un domicili de Berga gràcies a l'avís d'una veïna

La C-16 continua tallada al Berguedà per les tasques de neteja i reparació després de cinc dies de protesta pagesa

La C-16 continua tallada al Berguedà per les tasques de neteja i reparació després de cinc dies de protesta pagesa

La CGT denuncia agressions i insults a treballadors de la neteja dels carrers de Manresa, sobretot a dones

La CGT denuncia agressions i insults a treballadors de la neteja dels carrers de Manresa, sobretot a dones

Tancs israelians disparen a soldats de les Nacions Unides al sud del Líban i gairebé impacten en una patrulla espanyola

Tancs israelians disparen a soldats de les Nacions Unides al sud del Líban i gairebé impacten en una patrulla espanyola

El Govern de Veneçuela va alliberar ahir tres presos espanyols més, segons ha anunciat el ministre Albares

El Govern de Veneçuela va alliberar ahir tres presos espanyols més, segons ha anunciat el ministre Albares

Els tractaments per cànnabis han crescut un 180% en 10 anys a la regió central

Els tractaments per cànnabis han crescut un 180% en 10 anys a la regió central

Espanya convoca l’ambaixador iranià per protestar per la repressió dels «manifestants pacífics» a l’Iran

Espanya convoca l’ambaixador iranià per protestar per la repressió dels «manifestants pacífics» a l’Iran

Rodalies a Barcelona perd 10 milions d’usuaris en dos anys, mentre que Madrid en guanya més de 15

Rodalies a Barcelona perd 10 milions d’usuaris en dos anys, mentre que Madrid en guanya més de 15

El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”

El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
Tracking Pixel Contents