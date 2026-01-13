Solsona Mira l'Art, últims dies
Una crida convida els veïns a recórrer la galeria al carrer que formen els 14 aparadors creatius exposats fins divendres 16
L’Ajuntament de Solsona anima veïns i visitants a aprofitar els darrers dies de la mostra Mira l'Art al carrer que, fins al 16 de gener, transforma el nucli antic de la ciutat en una gran galeria d’art a peu de carrer. La iniciativa convida a descobrir propostes artístiques mentre es passeja pel centre històric, integrant l’art en la vida quotidiana i fora dels espais expositius convencionals.
Des de finals de novembre, 14 artistes vinculats a Solsona, al Solsonès o al territori exposen les seves obres en aparadors de comerços i equipaments municipals. Entre els participants hi ha Jaume Roure, Pere Cuadrench, Anna Terricabras, Ton Casserras, Jaume Cuadrench, Aurembiaix Sabaté, Claustre Cuadrench, Ramon-Àngel Davins, Aleix Albareda, Joma i Lurdes Santamaria. Enguany s’hi incorporen tres nous creadors: Ester Salamé, de Sant Llorenç de Morunys; Fermí Garriga, de Solsona, amb un oli sobre tela; i Eduard Sánchez, de Cardona, amb dues obres més.
El circuit inclou disciplines diverses com la pintura, la il·lustració, l’escultura i la instal·lació, creant un diàleg directe entre els creadors i la ciutadania a través dels vidres i del passeig pels carrers del nucli antic. Com a novetat d’aquesta edició, el recorregut arriba per primera vegada fins a la plaça de Sant Roc, on s’han incorporat dos nous espais d’exhibició. L’exposició ofereix una oportunitat única per descobrir talent local fora dels espais convencionals i veure la ciutat amb uns altres ulls, posant l’art en contacte directe amb la vida quotidiana dels veïns i visitants.
L’Ajuntament destaca que la mostra vol acostar la creació artística a tots els públics i reforçar la relació entre art i ciutadania, permetent que els espectadors es trobin amb obres de qualitat en entorns inesperats i habituals del dia a dia.
La mostra es pot visitar fins aquest divendres, 16 de gener, i l’Ajuntament fa una crida a no deixar passar l’oportunitat de recórrer aquest itinerari artístic urbà abans que es tanqui.
