Solsona Mira l'Art, últims dies

Una crida convida els veïns a recórrer la galeria al carrer que formen els 14 aparadors creatius exposats fins divendres 16

Vianants observen una de les mostres d'art al carrer

Vianants observen una de les mostres d'art al carrer / AJ SOLSONA

Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

L’Ajuntament de Solsona anima veïns i visitants a aprofitar els darrers dies de la mostra Mira l'Art al carrer que, fins al 16 de gener, transforma el nucli antic de la ciutat en una gran galeria d’art a peu de carrer. La iniciativa convida a descobrir propostes artístiques mentre es passeja pel centre històric, integrant l’art en la vida quotidiana i fora dels espais expositius convencionals.

Des de finals de novembre, 14 artistes vinculats a Solsona, al Solsonès o al territori exposen les seves obres en aparadors de comerços i equipaments municipals. Entre els participants hi ha Jaume Roure, Pere Cuadrench, Anna Terricabras, Ton Casserras, Jaume Cuadrench, Aurembiaix Sabaté, Claustre Cuadrench, Ramon-Àngel Davins, Aleix Albareda, Joma i Lurdes Santamaria. Enguany s’hi incorporen tres nous creadors: Ester Salamé, de Sant Llorenç de Morunys; Fermí Garriga, de Solsona, amb un oli sobre tela; i Eduard Sánchez, de Cardona, amb dues obres més.

El circuit inclou disciplines diverses com la pintura, la il·lustració, l’escultura i la instal·lació, creant un diàleg directe entre els creadors i la ciutadania a través dels vidres i del passeig pels carrers del nucli antic. Com a novetat d’aquesta edició, el recorregut arriba per primera vegada fins a la plaça de Sant Roc, on s’han incorporat dos nous espais d’exhibició. L’exposició ofereix una oportunitat única per descobrir talent local fora dels espais convencionals i veure la ciutat amb uns altres ulls, posant l’art en contacte directe amb la vida quotidiana dels veïns i visitants.

L’Ajuntament destaca que la mostra vol acostar la creació artística a tots els públics i reforçar la relació entre art i ciutadania, permetent que els espectadors es trobin amb obres de qualitat en entorns inesperats i habituals del dia a dia.

La mostra es pot visitar fins aquest divendres, 16 de gener, i l’Ajuntament fa una crida a no deixar passar l’oportunitat de recórrer aquest itinerari artístic urbà abans que es tanqui.

La C-16 continua tallada al Berguedà per les tasques de neteja i reparació després de cinc dies de protesta pagesa

La CGT denuncia agressions i insults a treballadors de la neteja dels carrers de Manresa, sobretot a dones

Tancs israelians disparen a soldats de les Nacions Unides al sud del Líban i gairebé impacten en una patrulla espanyola

El Govern de Veneçuela va alliberar ahir tres presos espanyols més, segons ha anunciat el ministre Albares

Els tractaments per cànnabis han crescut un 180% en 10 anys a la regió central

Espanya convoca l’ambaixador iranià per protestar per la repressió dels «manifestants pacífics» a l’Iran

Rodalies a Barcelona perd 10 milions d’usuaris en dos anys, mentre que Madrid en guanya més de 15

El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”

